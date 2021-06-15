أول تعليق من "حماس" على الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة

عقلت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، على القصف العنيف الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مواقع في قطاع غزة.

وهذه هي أولى الهجمات التي تشنها إسرائيل، منذ أنهى وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية قتالا عبر الحدود دام 11 يوما الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة".

وأضاف قاسم، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، أن

"القصف يأتي للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمى بمسيرة الإعلام".

وتابع متحدث حماس، "‏سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا".

ومنذ قليل أعلنت إذاعة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طائرات إسرائيلية هاجمت معسكرا فلسطينيا للتدريب في قطاع غزة، في أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على على موقعين للمقاومة بخانيونس ومنطقة محررة نتساريم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، شن غارات على مجمعات عسكرية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة. مشيرا إلى أن ذلك يأتي على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

حازم قاسم المتحدث بإسم حركة حـ.ـماس: القصف الصهيوني على قطاع غزة،محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقـ.ـ.ـاومته مع المدينة المقدسة، وللتغطية على حالة الارباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي "بمسيرة الأعلام" . — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 15, 2021

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة للقوميين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في القدس الشرقية.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسامح مع إطلاق البالونات الحارقة، ولا بد أن ترد إذا أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل.