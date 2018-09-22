سياحة سلطنة عمان تقيم ورشة عمل في موسكو

الضيف: سالم بن عدي المعمري، مدير عام التسويق في وزارة السياحة العمانية.

نظمت وزارة السياحة العمانية بالتعاون مع الطيران العماني ورشة عمل للترويج للمقومات السياحية التي تتميز بها السلطنة بحضور 19 شركة ومؤسسة سياحية عمانية وعشرات الشركات السياحية الروسية.

وقد افتتح الجلسة سفير السلطنة المعتمد لدى روسيا الاتحادية، يوسف بن عيسى الزدجالي، وحضورعشرات الشركات والمؤسسات الاعلامية الروسية.

من الجدير بالذكر ان السلطنة تشهد نموا سريعا في هذا القطاع وتتطور البنى التحتية العمانية وبالأخص القطاع الفندقي لاستيعاب عدد اكبر من السياح من جميع انحاء العالم بشكل عام ومن روسيا بشكل خاص، وبالطبع بدء تسيير الرحالات المنتظمة من مسقط الى موسكو

للطيران العماني سيساعد بشكل أكبر في تطوير هذا القطاع الهام في رفد الاقتصاد العماني.

وقال رئيس وفد السلطنة السياحي مدير عام التسويق في وزارة السياحة العمانية ،سالم بن عدي المعمري، ان هذه الورشة حققت ما كانت تهدف اليه ووجدت الشركات الروسية في قطاع السياحة العماني تنوع يثري السياحة ويجذب فئات كبيرة من السياح الروس

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