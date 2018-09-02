سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الوزاري لمنظمة الصحة العالمية

تستضيف مدينة صلالة العمانية، غدا الاثنين، الاجتماع الوزاري لمنظمة الصحة العالمية، والذي يستمر لثلاثة أيام، بحسب وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد.

القاهرة- سبوتنيك. ويقام الاجتماع في هذه المدينة العمانية الواقعة في جنوب شرق البلاد، تحت عنوان "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط"، بالتعاون مع وزارة الصحة العمانية، وبحضور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط.

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وتشارك في الاجتماع 22 دولة، يمثلها وزراء الصحة وعدد من المسؤولين من القطاعات المالية ومن البرلمانات.

ويحظى الاجتماع بمشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية، التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب بعض المؤسسات الصحية العمانية.

ويعد الاجتماع ذا أهمية بالغة على المستوى الدولي، كونه يمثل أعلى سلطة توجيهية في منظمة الصحة العالمية؛ فضلا عن المواضيع المطروحة، خلال فترة انعقاده والمتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط.

ويشتمل برنامج الاجتماع على العديد من الجلسات العلمية، التي تضم عددا من المواضيع وحلقات النقاش العامة، إلى جانب مناقشة عدة مواضيع منها القدرات البشرية والعدالة الصحية وسياسة الاقتصاد الكلي.

كذلك، يشتمل على موضوعات، مثل تمويل الصحة من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووضع وتنفيذ حزمة استحقاقات ذات أولوية لتحقيقها، والخدمات الصحية للأمهات والأطفال، والخدمات الصحية للأمراض السارية وغير السارية، إضافة إلى حلقة النقاش العامة رفيعة المستوى، حول التجارب الوطنية في إقليم شرق المتوسط.

ويناقش الاجتماع مسألة الأمن الصحي وتعزيز النظم الصحية الوطنية الشاملة للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة ورصد التغطية الصحية الشاملة.