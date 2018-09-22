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14:32 22 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الشرقية، سلطنة عمان

    سلطنة عمان: جذب السياحة الروسية واحدة من أهم أولوياتنا

    © Fotolia / Photopolitain
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    أكدت وزارة السياحة في سلطنة عمان أن جذب سائحين من روسيا الاتحادية تمثل واحدة من أهم أولوياتها السلطنة في المجال السياحي.

    دبي — سبوتنيك. وقال مدير عام الترويج بوزارة السياحة العمانية، سالم بن عدي المعمري، في تصريح نشرته وسائل إعلام عمانية اليوم السبت، إن "حلقة العمل الترويجية للمقومات السياحية والعروض والمنشآت الفندقية بالسلطنة التي أقيمت في موسكو هدفت إلى التعريف بالمنتج السياحي العماني والعروض المقدمة من 16 منشأة فندقية"، مشيرا إلى أن ذلك جاء تزامنا مع اقتراب تدشين رحلات الطيران العماني اليومية المباشرة بين مسقط وموسكو الشهر القادم.

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    وأضاف أن إقامة هذه الحلقة هو استمرار للجهود الترويجية التي تبذلها الوزارة للترويج لهذا المنتج والتسويق له في أحد أكبر الأسواق العالمية المصدرة للسياحة، مؤكدا أن الاهتمام بالسوق السياحي الروسي يعد من أولويات الوزارة منذ فترة طويلة وأنها حريصة كذلك على المشاركة في المعارض السياحية الروسية المتخصصة كمعرض "Leisure" والمشاركة المقترنة بالفعاليات والأسابيع والمعارض الثقافية والإعلامية التي تقيمها مختلف الجهات الحكومية العمانية في روسيا.

    وأوضح المعمري أنه ومع تسيير الطيران العماني الناقل الوطني للسلطنة لرحلاته اليومية المباشرة بين مسقط وموسكو الشهر المقبل، ومع توجه وزارة السياحة لافتتاح مكتبها للتمثيل السياحي في روسيا، تأكدت الجهود المبذولة للتعريف بالمقومات السياحية والبيئية والثقافية التي تتمتع بها السلطنة والتسهيلات المتاحة لحصول السائح الروسي على تأشيرة زيارة السلطنة، إضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة بين السلطنة والسوق السياحية الروسية من خلال اللقاء المباشر مع منظمي الرحلات السياحية والشركات المتخصصة في سوق الشرق الأوسط.

    وانعقدت في موسكو، يوم الخميس الماضي، حلقة عمل عن السياحة العمانية بمشاركة مسؤولين من وزارة السياحة العمانية وشركة الطيران العمانية ومسؤولين عن 15 منشأة سياحية من السلطنة، ومن الجانب الروسي مسؤولين من أكثر من 200 شركة روسية متخصصة في السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط.

    ومنحت السلطات العمانية تسهيلات خاصة للسائحين الروس الذين بات بمقدورهم الحصول على تأشيرة دخول عبر الإنترنت أو لدى وصولهم البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    السياحة الروسية, سلطنة عمان, روسيا
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