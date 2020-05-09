تخليد ذكرى النصر على النازية واجب مقدس

تحتفل روسيا في التاسع من مايو/ ايار من كل عام بعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى،ويصادف هذاالعام الذكرى ال 75 للنصر على النازية الذي دفع ثمنه شعوب الاتحاد السوفيتي عشرات ملايين الشهداء، وراح ضحية الجوع والحصار والتشرد الملايين أيضا..

تحيي روسيا في هذا اليوم من كل عام عرضا عسكريا في العاصمة يحضره زعماء وقادة سياسيون وعسكريون من جميع دول العالم. ويجلس على منصة الشرف بجانب القيادة المحاربين الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى لكن هذا العام وبسبب جائحة كورونا سيقتصر الاحتفال على العرض الجوي لطائرات حربية روسية تحلق فوق المدن الرئيسية لروسيا تحية لسكانها وتهنئهم بالعيد الذي أصبح رمزا وطنيا يعتز به جميع المواطنين.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسائل تهنئة إلى عدد من الدول التي كانت في السابق في قوام الاتحاد السوفيتي، إلى أن الحفاظ على ذكرى أولئك الذين "دافعوا عن حرية أراضيهم على حساب عدد لا يحصى من التضحيات والحرمان هو واجب مقدس للأجيال الحالية".

لابد من الإشارة إلى إنه ازدادت في الأشهر الأخيرة الحملات الإعلامية والاعلانات والخطوات من قبل بعض الدول التي ترمي إلى تشويه حقائق تاريخية عن دور الاتحاد السوفييتي في الحرب العالمية الثانية، لتشويه دور الاتحاد السوفيتي في هذه الحرب وسرقة النصر.

يقول رئيس المركز الثقافي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ دكتور مسلم شعيتو أنه يجب على روسيا وضع خطة اعلامية ثقافية سياسية دبلوماسية للتصدي لممارسات بعض الدول في تشويه الحقائق التاريخية.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.