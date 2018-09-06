تسجيل
15:50 06 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    ملفات ساخنة

    جنيف تستضيف مفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن لأول مرة منذ عامين

    ملفات ساخنة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني؛ توفيق الحِميَري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ؛ نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية

    يجلس الحوثيون مع حكومة الرئيس عبد ربه هادي منصور لأول مرة معا منذ عامين في جنيف بوساطة أممية حيث كانت آخر جولة مشاورات في أغسطس آب  2016 في الكويت، حين فشلت مساعي الأمم المتحدة في التوصل إلى حل ينهي النزاع المستمر منذ 2014 بعد نحو 108 أيام من المفاوضات.

    الحوثيون
    © AP Photo / Hani Mohammed
    جهود أممية مستمرة لترتيب وصول وفد الحوثيين إلى جنيف

    ويرى المراقبون أنه لا يمكن توقع الكثير من هذه المفاوضات إلا اذا نجح المبعوث الدولي مارتن جريفيث في التوسط للإفراج عن أسرى، وإعادة فتح مطار صنعاء.  وأكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن موضوع الأسرى يحتل أولوية في المشاورات، متوقعا تحقيق اختراق في هذا الملف.

    وقال توفيق الحِميَري، مستشار وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ، إن "هناك جدية من جانب "أنصار الله" للتفاوض في جنيف" مشيرا إلى أن "إذا لم تكن الجدية الموجودة لدى الأمم المتحدة أو الجانب الآخر فيمكن للعالم أن يحكم ويرى ويتأكد من يرد حقن دماء اليمنيين".

    وأوضح أن "هذه اللجنة تمتلك صلاحيات وهناك موافقة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس الجمهورية، مهدي المشاط".

    فيما قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، إن "الحكومة اليمنية تمثل نفسها عبر المشاورات، وهي ذاهبة إلى جنيف لمحاولة إقناع الحوثيين للوصول إلى حلول سياسية وفق الرجعيات".

    مسلحو الحوثي في صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    خارجية الإنقاذ في صنعاء: التحالف يضع العراقيل أمام مشاركة وفدنا في جنيف

    وأشار أن "نجاح المفاوضات مرتبط بالحركة الحوثية، لأن رؤية الحكومة اليمنية واضحة من البداية ولديها مرجعيات واضحة وطنية وإقليمية ودولية خاصة القرار 2216، وإذا قبلها الحوثيون سنصل إلى التسوية السياسية".

    وقال أكرم الحاج، المحلل السياسي اليمني، إن "من ضمن العراقيل في المفاوضات اليمنية تمسك الجناب الحكومي بالمرجعيات المتمثلة في القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية وخرجات الحوار الوطني وكلها مقلقة ومرفوضة من قبل أنصار الله".

    وأوضح أن "المعضلة الحقيقية أن تعود جميع الأطراف لمسألة إيجاد الثقة وإيجاد القناعات الحقيقية لحل الأزمة السياسية".

    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع في الحديدة
    أول تعليق للحوثي على تصريحات شقيق الملك سلمان بشأن حرب اليمن
    اليونيسف: مقتل 55 طفلا خلال أسبوعين في اليمن
    أول رد رسمي من الإمارات على تمزيق صور الشيخ زايد في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    نزال بين ماكرون وتمثال الحرية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك