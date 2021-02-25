طبيبة في الصحة العراقية: تهاون المواطنين مع دخول سلالة جديدة أدى لزيادة المصابين بكورونا

أعلن وزير الصحة حسن التميمي أنه من المنتظر وصول أول وجبة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق، السبت 27 فبراير/ شباط من الصين بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر إنه "تم الانتهاء من المتعلقات اللوجستية الخاصة بخزن اللقاح وسيتم اعتماد وإقرار لقاحات جديدة لتغطية أكثر من 20 بالمئة من الشعب العراقي".

وكان العراق قد أعلن عن تسجيل إصابات بسلالة كورونا المتحورة التي بدأت تضرب البلاد بين الأطفال ووفاة عدد منهم خلال الأيام الماضية، فيما حذرت وزارة الصحة من أن هذه السلالة لا تستثني عمرا محددا، مؤكدة أن شراسة السلالة الجديدة قد تؤثر على إمكانيات الوزارة في مواجهة الفيروس.

وتعليقا على هذا الموضوع قالت، عضوة الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة العراقية، دكتورة، ربا فلاح:

"إن عدم التزام المواطنين مؤخرا بالإجراءات الوقائية أثر سلبا على المنحني الوبائي وأدى إلى زيادة الإصابات، الأمر الذي جعل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تصدر قرارات بفرض حظر شامل وجزئي لتقليل عدد الإصابات، مضيفة أن دخول سلالة جديدة للعراق ساعد على زيادة عدد الإصابات حيث تواجه البلاد حاليا موجة أشد وأشرس من السابقة وتابعت "أنه إذا استمرت الزيادة في عدد الإصابات فقد تشهد البلاد قرارات أشد".

وأكدت، فلاح، خلال حديثها لـ"راديو سبوتنيك" أنه "ستصل جرعة أولية من اللقاحات بنهاية الشهر الجاري وأنه تم الانتهاء من كل الأمور اللوجستية لخزن اللقاح وهناك سلسلة من نظام التبريد وزعت في عموم العراق، لافتة إلى أنه سيتم توفير اللقاح في المراكز الصحية والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وحددت وزارة الصحة الفئات المستهدفة لاستلام اللقاح وهم الكوادر الطبية والقوات الأمنية وكبار السن ثم باقي المواطنين بصورة متسلسلة والأعمار أقل من 16 سنة لا يتم تلقيحهم"، واختتمت عضو الفريق الطبي والإعلامي بوزارة الصحة حديثها بالقول "إن الكوادر الطبية والصحية المدربة متوفرة وأنه يتم إنشاء مستشفيات ميدانية خاصة بالجائحة وهناك بروتوكولات علاجية جديدة يتم اتباعها..."

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إعداد وتقديم: دعاء ثابت