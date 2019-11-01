لبنان بانتظار حكومة جديدة ووضوح معالم المرحلة المقبلة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في كلمة متلفزة يوم الخميس الماضي، أن الانتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني سينقذ لبنان، وقال عون إن الأولوية كانت للقضاء على الإرهاب ومحاربة الفساد، مضيفا أن "الاستقرار الأمني في لبنان أولوية لدينا".

وصرح الرئيس بأنه يقدم للبنانيين كشف حساب صار ضروريا أكثر بعد حركة التظاهرات والاعتصامات التي حصلت أخيرا وأسفرت عن استقالة الحكومة.

وأشار الرئيس اللبناني خلال كلمته إلى أنه كان على الحكومة معالجة التزامات أولها وضع لبنان الاقتصادي.

وبين ميشال عون أنه التزم بالعمل على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشددا على أن بلاده دفعت ثمن رفضها فرض التسويات، واستخدام ملف النازحين السوريين ورقة ضغط.

كما أفاد الرئيس اللبناني بأنه تمت معالجة الشلل في العديد من مؤسسات الدولة من خلال سلسلة تعيينات وتفعيل دورها الذي كان مفتقدا لسنوات.

من جهة أخرى، اعتبرت الكتلة البرلمانية لـ"حزب الله" اللبناني أن استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري، مضيعة للوقت، مشددة على أن "التدخل الأمريكي" في شؤون لبنان يمثل السبب الأساسي للفوضى فيه.

واتهمت كتلة "حزب الله" الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، قائلة إن "التدخل الأمريكي هو السبب الرئيس للفوضى المنتشرة" في البلاد.

وقال الباحث في الشؤون الإقليمية الدكتور وفيق ابراهيم في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، في الحقيقة فإن كتلة "حزب الله" فوجئت بهذه الاستقالة، رغم أنها حاولت قبل يوم واحد أن تردع الحريري عن هذا الموضوع، لأنها تعرف أن استقالته تدفع بالبلد إلى أزمة حكم. وهو استقال لكي يعود بشروط جديدة لتشكيل حكومة جديدة، والفريق المقابل لن يقبل في أي تغيير في معادلة الحكم، وإن لم يقبلوا فالحريري لن يسمح لهم بتشكيل حكومة، اعتقادا منه بأن الأمريكيين في حال شكلوا حكومة من دونه، فإنهم سيصدرون عقوبات قاسية جدا على لبنان.

وأشار إبراهيم إلى أن الحريري لذلك يستقوي بالأمريكيين والعالم الغربي عموما إضافة إلى الخليج، وهذا ما أدى إلى استقالته، واعتقاده بأنه سيعود رئيسا لحكومة تكنوقراط تكون باختياره.

ولفت إبراهيم إلى أن لبنان اليوم يمر في أزمة خطيرة جدا، وهذه الأزمة لا تسمح الولايات المتحدة بحلها لاعتبارات ربما تهدف منها إلى إرغام الطرف الآخر، أي "حزب الله" والآخرين على القبول بما يريده الحريري أو فتح أزمة حكم قد تؤدي إلى تطورات في الشارع لا تحمد عقباها. بيد أن الوضع في لبنان على كف عفريت، وأي انفجار بسيط قد يؤدي إلى شحن النفوس. ولاحظنا منذ يومين كيف بدأ الحراك الشعبي ينتقل من الظاهرة المطلبية إلى الظاهرة الطائفية وهذا الأمر خطير جدا على السلم الأهلي في لبنان.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي