منظومة صاروخية "لا تقهر" تحمي العاصمة موسكو

بعد التحديثات التي أخضعت لها منظومة الدرع الصاروخية الروسية من طراز "أ– 235 نودول"، أعلنت وزارة الدفاع أن المنظومة ستباشر في المناوبة لحماية أجواء العاصمة موسكو.

أوضح الأستاذ في أكاديمية العلوم العسكرية فاديم كوزيولين، في حديث لإذاعة سبوتنيك، أن "منظومة الدرع الصاروخية الروسية من طراز "أ– 235 نودول" هي الخطوة التالية في مجال تطوير نظام الدفاع الصاروخي "آمور-135" السوفييتي، وهي تغطي العاصمة موسكو والمنطقة الصناعية المركزية بفرعيها.. المهمة الرئيسة لهذه المنظومة تكمن في تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ البالستية العابرة للقارات. كما أن المجمع مؤتمت بالكامل، ويمكنه التمييز بين الرؤوس الحربية الحقيقية والوهمية، بالإضافة إلى التعامل مع المركبات الفضائية.

سفينة روسية محملة بصواريخ "كاليبر" تنضم لقوات البلاد المرابطة في البحر المتوسط

عقب انطلاقها من البحر الأسود، انضمت سفينة "أوريخوفو زويفا" الروسية المحملة بصواريخ "كاليبر" المجنحة، لقوات البلاد المرابطة في مياه المتوسط.

وقال الخبير العسكري الاستراتيجي يحيى سليمان، قال في حديث لإذاعة سبوتنيك: "إن توجه السفينة الروسية المحملة بصواريخ كاليبر يأتي ضمن الاستراتيجية الأساسية للدولة الروسية، التي تنحو منحا منافسا للقوى العظمى. ولا يمكن لروسيا أن توافق على العربدة الأمريكية في المنطقة، لذا تم التوجه إلى إنتاج صناعات حربية، كانت على الدوام متطورة ومتفوقة على حلف الأطلسي بكامله، والآن يأتي هذا الفعل لتأمين مصالح روسيا الاتحادية في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط...".

إعداد وتقديم: إسماعيل أبو حلا