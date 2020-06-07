روسيا تطلق صواريخ "فرط صوتية" من تحت الجليد

موضوعات الحلقة: إطلاق صواريخ فرط صوتية من تحت الجليد، تعزيزات عسكرية لأسطولي الشمال والمحيط الهادئ الروسيين، المفاوضات بشأن توريد "إس-400" إلى تركيا تجري على قدم وساق، والولايات المتحدة تسعى لاستبدال ترسانتها من الأسلحة الخفيفة.

غواصة "سيفيرودفينسك" الروسية تطلق صواريخ "تسيركون" من تحت الجليد

أطلقت الغواصة النووية الروسية "سيفيرودفينسك" صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية من تحت الجليد، وذلك خلال تدريبات نفذها أسطول الشمال.

وقال الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":" لا يوجد ما يمنع من استخدام هذه الأسلحة من تحت الجليد. في الوقت الراهن عملت كل من روسيا والولايات المتحدة فعلا على إطلاق صواريخ باليستية من تحت الجليد، حيث تضرب الغواصة الجليد بطوربيد ليتم بعدها إطلاق الصواريخ، حاليا لا يوجد حاجة عملية لاستخدام "تسيركون"، وهذا يأتي فقط ضمن نطاق التطور العلمي".

الولايات المتحدة تسعى لاستبدال ترسانتها من الأسلحة الخفيفة

بدأ الجيش الأمريكي بتسلم جيل جديد من الأسلحة الخفيفة، ضمن برنامج NGSW الذي يهدف لاستبدال ترسانتها من الأسلحة الفردية والمدافع الرشاشة، بنماذج جديدة.

الخبير العسكري عمر معربوني، قال في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "إن هنالك الكثير من التحديث على الأسلحة وبشكل خاص الفردية منها، لتحاكي متطلبات المعركة الحديثة.. ومن الدول التي تطور هذا النوع ألمانيا والولايات المتحدة، وكذلك الصين التي بات لها باع طويل في استخدام التكنولوجيا الحديثة ودمجها مع مختلف أنواع السلاح وعلى رأسها الأسلحة الخفيفة، بحيث يمكن اعتبار أهم تجربتين حتى اللحظة في هذا المجال ستوضع في الخدمة قريبا، هما البنادق الألمانية والصينية، مع العلم أنه لا يمكن تجاهل التجربة الأمريكية".

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الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا