إسرائيل تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء

موضوعات الرصد العسكري: منظومة "إس-500" تدمر الأسلحة الفضائية وفرط الصوتية؛ روسيا تختبر دبابة "أرماتا" المسيرة؛ الولايات المتحدة تسعى لتطوير مقاتلة من الجيل السادس؛ إسرائيل تنجح بإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.

منظومة "إس-500" الروسية بقدرات لا نظير لها في العالم

أعلنت القوات الجوية الفضائية الروسية عن تسلمها خلال العام الجاري، منظومة الدفاع الجوية الحديثة "إس-500"، القادرة على تدمير الأسلحة الفضائية وفرط الصوتية.

وقال الخبير العسكري ألكسندر جيلين، في حديث لإذاعة "سبوتنيك":

يمكننا أن نحكم على قدرات أنظمة الدفاع الجوي الروسية حتى من خلال أجيالها السابقة. إن منظومات "إس-300" و"إس-400"، ليس لها مثيل في تطوراتها الواعدة. أعتقد أن الاختبارات الجارية، ستجيب على جميع الأسئلة. اليوم لا نخفي تطوير أنظمتنا الدفاعية، وسنكشف عما يمكن الكشف عنه، وأعتقد أن هذا سيسمح بتجنب حالات التوتر وسوء الفهم".

إسرائيل تطلق القمر الصناعي "أفق-16" إلى الفضاء

أطلقت إسرائيل قمرا صناعيا خاصا بأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات، مشيرة إلى أنه يعمل بتقنية كهروضوئية ويتمتع بقدرات متطورة للغاية.

وأشار الكاتب والصحفي داوود رمال، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن:

"إطلاق قمر صناعي إسرائيلي، جاء بعد نجاح إيران بوضع قمر صناعي في الخدمة العملية، ما يعني أن إيران وإسرائيل دخلتا عمليا في سباق تسلح على صعيد الفضاء. يجب الإشارة إلى أن الأقمار الصناعية تلعب دورا حاسما في الحرب السيبرانية القائمة، خصوصا بعد إعلان طهران أن حادث منشأة "نطنز" النووية وقع نتيجة خرق سيبراني، وبالتالي تمت عملية التفجير وفق هذه التقنية."

الإعداد والتقديم: إسماعيل أبو حلا