ماذا لو قام ترامب بشن هجوم عسكري على إيران؟

تناقش الحلقة أسباب وتداعيات إرسال واشنطن غواصة وسفينتين حربيتين إلى الخليج بعد وقت قصير من إعادتها حاملة طائرات إلى المنطقة، وشك تكهنات بأن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية لإيران، في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.

ويتصاعد التوتر في المنطقة مع اقتراب الذكرى الأولى لإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مطلع العام الجاري، وبعد عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في يناير الماضي،والذي حملت طهران إسرائيل مسؤولية إغتياله.

رئيس تحرير صحيفة "كيهان العربي"، جميل الظاهري، اعتبر أن التحرك العسكري الأمريكي في منطقة الخليج لا يعدو كونه زوبعة إعلامية، كمحاولة من قبل إدارة الرئيس ترامب، لخلط الأوراق قبل مغادرته البيت الأبيض لتعكير الأجواء أمام إدارة الرئيس الرئيس المنخب جو بايدن.

وفي مقابلة عبر "بانوراما" أكد الظاهري تصميم إيران على الإنتقام لإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، مضيفاً أنها سترد بشكل حازم على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي عليها.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني