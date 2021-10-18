سوريا... ماذا بعد استئناف أعمال اللجنة الدستورية؟

تناقش الحلقة انطلاق الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة، وذلك في العاصمة السويسرية جنيف.

ووفقاً للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، الذي يشرف على الاجتماعات، من المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، وذلك بعد كانت الأطراف السورية اتفقت على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري.

واعتبر عضو مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، أن

"الاتفاق يمثل خطوة إيجابية للسير باتجاه التسوية السياسية للأزمة السورية".

وأشار مرعي، في مقابلة عبر "بانوراما"، إلى "وجود مناخ إقليمي عمل على الدفع باتجاه ملف الإصلاحات الدستورية، بعد النجاحات الميدانية للجيش السوري في الميدان، وانفتاح عدد من الدول الإقليمية والعالمية على العمل مع الحكومة السورية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني

التفاصيل في الملف الصوتي.