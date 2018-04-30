عالم سبوتنيك: اتفاق كفريا والفوعة.. انقسام حول انعقاد المجلس الوطني.. التهديدات الأوروبية لواشنطن

الضيوف: مراسل "سبوتنيك" في ريف دمشق يزن كلش، والخبير العسكري والاستراتجي العميد علي مقصود، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، والمتخصص في العلاقات الدولية د. أيمن سمير

بدأت الحافلات بالدخول إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب، ضمن الاتفاق الذي يقضي بتحرير المحاصرين فيهما، مقابل إخراج الإرهابيين من مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وقال يزن كلش مراسل سبوتنيك في ريف دمشق، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمسلحين يقضى بإنهاء وجود السلاح وإخراج المسلحين من بلدات يلدا وبيت سحم، وذلك باتجاه الشمال إلى جرابلس أو ادلب، مشيرا إلى وصول الحافلات إلى مخيم اليرموك لنقل المسلحين تنفيذا للاتفاق.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin أهالي كفريا والفوعة السوريتين إلى الحرية مقابل ترحيل إرهابيي مخيم اليرموك

وفي سياق آخر جانبها نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، أن بعض المواقع العسكرية في حماة وحلب تعرضت لهجوم بالصواريخ، مساء الأحد.

وتوقع الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد علي مقصود لـ "سبوتنيك"، أن تكون إحدى الفصائل المسلحة التى خرجت من الغوطة هى من كُلفت بتنفيذ هذا العدوان لكى تحول الأنظار عن جبهات الانتصار للجيش العربى السورى على الارهابيين.

وفي فلسطين، ينعقد المجلس الوطني ل‍منظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله، الاثنين، وسط تباين حاد وانقسام بين الفصائل الفلسطينية بشأن المشاركة في اجتماعاته، وتواصل الدعوات لتأجيلها.

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني طلال العوكل، إن المجلس الوطنى برلمان لايستطيع أن يتخذ قرارات تفصيلية وجانبية سواء كانت تخص حماس أو غير حماس أو قطاع غزة أو المصالحة فهو يتخذ قرارات استراتيجية ووطنية عامة نحو التمسك بالثوابت الفلسطينية وبعملية السلام كما ينتخب المجلس المركزى.

© AP Photo / Raad Adayleh أزمة "المجلس الوطني الفلسطيني" تتزايد... ومطالب بتحرك مضاد في الجامعة العربية

توعدت مفوضة شؤون التجارة الأوروبية سيسليا مالمستروم واشنطن بـ"رد ثلاثي المسارات" في حال فرضت الأخيرة رسوما جمركية على الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي.

وقال د. أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية، إنه يمكن لبريطانيا و فرنسا أن تتخذ إجراءات لا تتفق كثيرا مع رغبة الرئيس الأمريكي ترامب فيما يخص المنتجات الأمريكية.

النشرة الاقتصادية

استقر الدولار قرب أقوى مستوياته منذ منتصف يناير كانون الثاني، الاثنين، ليظل اليورو قرب أقل سعر له في ثلاثة أشهر لكن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الفترة الأخيرة كبح موجة صعود العملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 91.652.

وفي السعودية يبحث مجلس الشورى تعديلات على المادة 77 من نظام العمل تشمل في أبرزها زيادة كبيرة في التعويضات المادية للعاملين.

وأوضحت سامية بخاري، عضو مجلس الشورى أن التعديلات الأولية التي حصلت اللجنة على موافقة المجلس على دراستها تتعلق بتعويض محدد للعامل مقابل إنهاء عقده من قبل صاحب العمل لسبب غير مشروع.

© AP Photo / Evan Vucci اتفاقيات أمريكية أوروبية تبقي ترامب محافظا على "النووي الإيراني"

وفي الصين تباطأ نمو القطاع الصناعي الضخم في الصين قليلا في أبريل/ نيسان، وكذلك سجل المؤشرات تباطؤ طلبات التصدير وهو ما يشير إلى مخاطر في المستقبل وسط احتدام الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 51.4 في أبريل نيسان من 51.5 في مارس آذار بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، لكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

أخبار الرياضة

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني، مساء أمس الأحد، بعدما نجح في تحقيق فوز كبير على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتمكن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضمن رباعية البارسا، ليعزز موقعه في صدارة هدافي الدوري الإسباني برصيد 32 هدفا.

وفي الدوري الإيطالي قلص فريق نابولي من حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، بعدما مني بخسارة كبيرة أمام مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد، ليتوقف رصيده عند 84 نقطة بفارق 4 نقاط كاملة عن المتصدر يوفينتوس.

© REUTERS / ANDREW YATES تغريدة جديدة لمحمد صلاح حول أزمته مع اتحاد الكرة المصري

وبعيدا عن كرة القدم، ولكن ليس بعيدا عن الرياضة، واصل النجم الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا سيطرته على الملاعب الترابية بتتويجه بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، للمرة الثالثة على التوالي والـ11 في مسيرته، بعدما تفوق على منافسه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بمجموعتين دون رد.

"سبوتنيك" بريك

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة "فيسبوك" تحديثا جديدا من شأنه تعزيز "التواصل الجماعي" بين المستخدمين، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني.

وأشار الموقع المتخصص إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة "مشاهدة جماعية" للأحداث والحفلات، مؤكدا أن تلك الميزة ستكون مخصصة فقط للمجموعات داخل "فيسبوك".

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن الاكتئاب كمرض يؤثر على ما يصل إلى 14٪ من سكان الأرض، ولا يستطيع سوى نصف هذا العدد التعافي من المرض.

وبعيدا عن "السوشيال ميديا" أفادت مجلة "نيتشر جينيتكس"، بأن الباحثون، اكتشفوا 44 اختلافا وراثيا يتسبب بتزايد خطورة تطور اضطراب اكتئابي.

© REUTERS / TOBY MELVILLE "فيسبوك" يطلق تحديثا "احتفاليا" غير مسبوق

وأشاروا في الوقت نفسه، إلى أن كل شخص تقريباً هو حامل بعض هذه الاختلافات الوراثية.

أما عن السينما في السعودية فتبدأ شركة "فوكس سينما" الإماراتية، الاثنين، العروض السينمائية على أول صالات السينما التابعة لها في مجمع "الرياض بارك" في العاصمة السعودية، بعد حصولها على الرخصة الثانية لتشغيل دور السينما في المملكة.

وبدأت الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لدور العرض السينمائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببيع التذاكر للجمهور عبر منصتها الإلكترونية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وأعلنت "فوكس سينما" في وقت سابق عن تشغيل 600 شاشة بالمملكة العربية السعودية، بقيمة ملياري ريال (نحو 533 مليون دولار أمريكي).

المذيعون: يوسف عابدين ودعاء ثابت ونوران عطالله