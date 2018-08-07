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    عالم سبوتنيك

    العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ... الرياض توقف الرحلات الجوية إلى تورونتو... مصير الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس

    عالم سبوتنيك
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    الضيوف: من طهران الدكتور عماد أبشناس الباحث والمحلل السياسي؛ ومن بروكسل حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي؛ والخبير الاقتصادي مصطفى البرزكان؛ وواصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير.

    إيران
    © AFP 2018 / ATTA KENARE
    باحث: إيران ماضية في تحقيق أهدافها رغم العقوبات الأمريكية
    دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ رسميا، اليوم وتركز على القطاعات المالية والتجارية والصناعية. وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.

    كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني. ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

    في السياق ذاته أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، اليستر بيرت، على تقديم الحماية للشركات الأوروبية التي تريد مواصلة عملها مع إيران، بالرغم من العقوبات الأمريكية، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا اليوم.

    وقال الوزير البريطاني في تغريدة له على "تويتر" إذا كانت الشركات تخشي من اتخاذ إجراءات ضدها بسبب العقوبات الأمريكية، فنحن يمكننا أن نقدم لها الحماية عبر التشريع الأوروبي".

    وقال د.عماد أبشناس، إن العقوبات الأمريكية علي إيران ليست جديدة ، فإيران تعيش في ظل العقوبات منذ ثلاثين عاما، وطهران تعول الآن علي المجتمع الدولي وعلي أوروبا تحديدا في الوقوف في وجه هذا التجاوز الأمريكي، وأضاف المحلل السياسي الإيراني إن لدي إيران شركاء تجاريين آخرين غير أوروبا مثل روسيا والصين والهند، مستبعدا أن تدخل طهران في مفاوضات ثانية مع الأمريكيين لأن ترامب ليس له عهد وشخص غير موثوق به.

    من جانبه قال حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدي الاتحاد الأوربي إن أوروبا ستحاول حماية مصالحها التجارية مع إيران، والاتحاد الأوروبي يمتلك آلية تنفيذية لذلك وهي قانون التعطيل الذي يمكن بموجبه للاتحاد أن يعطل العقوبات الأمريكية علي شركائه التجاريين وهو قانون تم سنه في 1996 ولم يطبق حتي الآن.

    الملك سلمان بن عبد العزيز
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    طلاب سعوديون يوجهون رسالة للملك سلمان من كندا (فيديو)
    أوقفت الخطوط الجوية السعودية رحلاتها المباشرة إلى تورنتو، كبرى مدن كندا، عقب مطالبة كندا المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة.

    كما جمدت السعودية التبادل التجاري مع كندا وطردت سفيرها بسبب ما وصفته "بالتدخل" في شؤون المملكة الداخلية.

    وردت كندا على الإجراءات السعودية بأنها سوف "تستمر في دعم حقوق الإنسان".

    ومن بين المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي.

    وأعربت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، عن "بالغ قلقها" حيال طرد السفير، مؤكدة أن كندا سوف تهب دائما لنصرة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم".

    قال الخبير الاقتصادى مصطفى البرزكان، أن كندا ستخسر كثيرا من قرارات المملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك مشروعات استثمارية جديدة في المملكة وكان من المفترض أن تشارك أوتاوا فيها بنسبة كبيرة، كذلك فإن السوق السعودية تستورد الكثير من الصناعات الكندية وإيقاف استيرادها سيسبب الكثير من الاضرار لاقتصاد كندا، وإن استمرت الازمة لفترة طويلة قد يكون لها تأثير على  البطالة، كما توقع البرزكان أن تهدأ الأمور في الأيام القادمة بين البلدين، مؤكدا أن الرياض اتخذت هذه القرارات المتشددة ربما لإيصال رسالة  للدول الأخرى لإيقاف أي تدخل في الشأن السعودي.

    الطيران الإسرائيلي يوجه ضربة على مدينة غزة، قطاع غزة 14 يوليو/ تموز 2018
    © Sputnik . Ahmed Zakot
    قيادي في "فتح": مصلحة الشعب الفلسطيني وخياراته ليست مرهونة بـ"حماس"
    عدلت القاهرة "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية، بعد أخذ ملاحظات حركة "فتح" والرئيس محمود عباس في الاعتبار، لتصبح من ثلاث مراحل بدلاً من أربع، في وقت عقدت "حماس" اجتماعاً موسعاً في غزة شارك فيه ممثلون عن الفصائل كافة، بما فيها حركة "فتح"، للتشاور في شأن المبادرتين المصرية والأممية للمصالحة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

    وتتألف الورقة المصرية من ثلاث مراحل، مدة المرحلة الأولى خمسة أسابيع تبدأ بعودة الوزراء في حكومة التوافق الوطني ورؤساء الهيئات والسلطات الحكومية لمزاولة عملهم في قطاع غزة، يليها توجه وفد أمني يمثل السلطة الفلسطينية لعقد اجتماعات مع وفد أمني من "حماس" في القاهرة، وخلال المرحلة الأولى أيضاً ستشكل لجنة وطنية مهمتها مراقبة تنفيذ اتفاقي القاهرة الموقعين عامي 2011 و2017 ومتابعة خطواتها وأشارت إلى أن محادثات تشكيل حكومة وحدة وطنية ستبدأ أيضاً خلال المرحلة الأولى.

    من ناحية أخرى أبلغت الفصائل الفلسطينية "حماس" خلال اجتماع دعت إليه الأخيرة رفضها أي تهدئة مشروطة مع إسرائيل مقابل أثمان سياسية.

    وقال القيادي في "الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" عصام أبو دقة إن الفصائل أكدت خلال الاجتماع "ضرورة عدم دفع أثمان سياسية مقابل إيجاد حل إنساني لقطاع غزة"، وتمسكت بأن الحل يجب أن يكون في الإطار السياسي والوطني العام، ورفضت أي محاولات أميركية وإسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية وتقديم المساعدات والمشاريع للدخول في بوابة تطبيق ما يسمى بصفقة القرن.

     وتعليقا على ما يحدث قال واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير، أن الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة أثارت جدلا بين فتح وحماس لأن بها بنودا رأت فتح تعديلها وهي متعلقة بالمدد الزمنية لتطبيق المصالحة. وعن التهدئة مع إسرائيل قال أبو يوسف إن المطلوب هو أن يتخذ قرار التهدئة في إطار وطني وليس علي نحو منفرد.

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    الشركات الأجنبية, وفد أمني, قطاع غزة, كندا, طائرة ركاب, إيران, الاتحاد الأوروبي, السعودية, حقوق المرأة, الطاقة, العقوبات, فلسطين, العقوبات الأمريكية, الحكومة الإيرانية, راديو سبوتنيك, تويتر, فتح, حماس, العالم
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