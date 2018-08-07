الاتحاد الأوروبي يعلق على الخلاف بين السعودية وكندا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، فريديريكا موغوريني، اليوم الثلاثاء، إن الخلاف الحاصل بين المملكة السعودية وكندا هو خلاف دبلوماسي ليس إلا.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تصعد مع كندا بقرار جديد

وعلقت الممثلة الدبلوماسية لدى الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، على الحادثة قائلة "وفقا للأعراف الدبلوماسية، نحن لن نعلق على العلاقات الثنائية بين البلدين، فهذا شأن لا يعنينا بل هو مرتبط بالبلدين المعنيين".

وانتقد بيان وزارة الخارجية السعودية ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فورا، مشيرة إلى أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

#وزارة_الخارجية: ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني ،يُعدُّ موقفًا سلبيًا ومستغربًا من كندا وادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومجاف للحقيقة. — واس (@spagov) August 5, 2018

وكانت السفارة الكندية في الرياض، قد نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فورا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.