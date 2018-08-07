مقتل فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة

قتل فلسطينيان، اليوم الثلاثاء 7 أغسطس/ آب، في قصف إسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة.

القدس-سبوتنيك وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الحدودية عند مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

صور الشهيد عبد الحافظ السيلاوي الذي ارتقى قبل قليل اثر استهداف الاحتلال موقعاً للمقاومة شمال قطاع غزة pic.twitter.com/Sdnfl5N2ap — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) August 7, 2018

​وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "ارتقاء شهيدين وعدة إصابات في استهداف إسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا".

من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "ردا على تعرض قوة عسكرية إلى إطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع غزة قامت دبابة بقصف موقع حماس الذي أطلقت منه النيران".

ردًّا على تعرض قوة عسكرية الى اطلاق نار من قبل مخربين شمال قطاع #غزة قامت دبابة بقصف موقع #حماس الذي أطلقت منه النيران. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. سيتحرك #جيش_الدفاع ضد أي نية هجومية وأي اعتداء ضد قواتنا ويعتبر منظمة حماس الإرهابية مسؤولة لكل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 7, 2018

​وتابع أدرعي، على "تويتر"، "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. سيتحرك جيش الدفاع ضد أي نية هجومية وأي اعتداء ضد قواتنا ويعتبر منظمة حماس الإرهابية مسؤولة لكل ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".