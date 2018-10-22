زيارة بولتون لموسكو... الأردن ينهي ملحقين باتفاقية السلام مع إسرائيل... اتفاق أردوغان و ترامب على كشف ملابسات قتل خاشقجي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور روسيا اليوم…

© REUTERS / Joshua Roberts بولتون يبحث مع السلطات الروسية إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب

يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، بموسكو الاثنين، حيث من المتوقع أن يناقش الطرفان انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ، و سياسة واشنطن في سوريا.

مسلم شيعيتو رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، قال إن المواقف الأمريكية الأخيرة دائما تصب في خانة التصعيد السياسي والعسكري والإجتماعي والإنسحاب من المعاهدات والإتفاقيات.

وأكد ان الولايات المتحدة تحاول أن ترجع بالعالم إلي إحادي الجانب وقطب واحد، مشيرا إلى أن ما يحدث يرتبط بشكل مباشر بالإنتخابات الأمريكية الداخلية المرتقبة، حيث يحاول بولتون أن يعود من موسكو وكأنه حقق نوع من الإنجاز لصالح الولايات المتحدة..

الأردن ينهي التعامل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل…

أعلن العاهل الأردني عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة الموقعة مع إسرائيل عام 1994.

وقال الملك عبد الله إنه تم إبلاغ تل أبيب بقراره، مشددا على أن أراضي منطقتي الباقورة والغمر أردنية خالصة، وستظل أردنية، ويمارس الأردن سيادته عليها بالكامل، حسب قوله.

© REUTERS / CARLO ALLEGRI العاهل الأردني يعلن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل

الدكتور ايمن الحنيطي، الخبير بالشأن الإسرائيلي، قال إن القرار الأردني جاء في هذا التوقيت تحديدا بعد مرور 24 عام من المعاهدة الأردنية في الوقت المناسب التي كان من المنتظر منها الكثير ولكن الإسرائيلين خرقوا المعاهدة ووضعوا العقبات.

وأضاف أنه وفقا لنص المعاهدة للطرفين الحق في اعادة النظر ومخاطبة الطرف الأخر ولذا استخدم الأردن حقه الطبيعي والقانوني.

أردوغان وترامب يشددان على ضرورة كشف ملابسات مقتل خاشقجي…

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب، شددا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة كشف كل ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول قبل أيام.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي محمود عثمان، قال في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" إن الجانب الأمريكي حريص على الدخول في تفاصيل جريمة اغتيال أو اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي حسب قوله وتركيا كذلك لكن مع اختلاف دوافع كلا الطرفين.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تريد تحقيق أكبر مكسب مادي ممكن من وراء هذه القضية وابتزاز المملكة العربية السعودية في حين أن تركيا تسعى إلى كشف الحقيقة لتبرئة ساحتها فالحادث وقع على أراضيها".