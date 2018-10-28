تسجيل
18:48 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    القمة الرباعية حول سوريا... مؤتمر إيطاليا حول ليبيا.. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    الضيوف: الباحث السياسي السوري علاء الأصفري الكاتب الصحفي الليبي بشير العربي المتخصص بالشان الفلسطيني د. عبد المهدي مطاوع

    قمة إسطنبول تؤكد على الحل سياسي في سوريا وترحب باتفاق إدلب

    ماكرون أردوغان بوتين ميركل خلال القمة الرباعية حول سوريا
    © Sputnik . Mikhael Klimentev
    انتهاء القمة الرباعية حول سوريا في إسطنبول
    أكدت القمة الرباعية الروسية التركية والألمانية الفرنسية حول سوريا، على ضرورة الحل السياسي للأزمة هناك، كما شدد الزعماء المشاركين على دعمهم للاتفاق الروسي — التركي حول إدلب.

    ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القمة الرباعية بأنها "بناءة"، مشيرا إلى أنه مع انضمام ألمانيا وفرنسا سيكون هناك إمكانية لتحسين التعاون في إطار عملية أستانا".

    الخبير السياسي والإستراتيجي السوري علاء الأصفري، قال إن القمة الرباعية التي عقدت بأسطنبول أمس لا تقدم جديدا وهى كانت مجرد تأكيد من الأطراف المشاركة على مواقفها المعروفة والثابتة فروسيا تصر أن تكون هناك وحدة للأراضي السورية وتحرير إدلب بالكامل من الإرهاب والبدء في عملية سياسية تشمل كل سوريا بالكامل وهذا بمثابة سحب للبساط من الأتراك الذين يودون تأسيس كونفدرالية أو جزء منفصل عن سوريا في الجزء الشمالي من سوريا، فتركيا تعتمد على دعم الإرهابيين في إدلب والشمال الغربي في سوريا.

    مؤتمر دولي حول ليبيا في إيطاليا الشهر المقبل بحضور حفتر

    ليبيا. مدينة طرابلس
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    ليبيا... من يملك الحل!
    أكد وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو، أن المشير الليبي  خليفة حفتر، سيحضر مؤتمرا من المقرر عقده في صقلية الشهر المقبل، بهدف إيجاد تسوية بين الجماعات المتناحرة في البلاد.

    وقال موافيرو للصحفيين، على هامش مؤتمر في مدينة فلورنسا الإيطالية، إن:"الاجتماع سيعقد في مدينة باليرمو عاصمة صقلية يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستشارك فيه أطراف رئيسية من داخل ليبيا وخارجها".

    الكاتب الصحفي الليبي بشير العربي، توقع أن يأخذ المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي يعقد في إيطاليا قرارات مهمه بإعتبار أن كل المحاولات السابقة للحل السياسي في ليبيا  لم تنجح في هذا، مشيرا إلى أن المؤتمر قد يتخذ قرارات ترضي الشارع الليبي، خاصة بعد استقرار الأوضاع في طرابلس وعودة الهدوء مرة أخرى.

    وأوضح أن هذا المؤتمر يشكل محاولة مهمة لإحداث نتائج حقيقية على الأرض ومع حضور حفتر في هذا المؤتمر وتوقعات بحضور روسي مهم يمكن أن ينتج عن هذا المؤتمر ما يرضي الليبين.

    "الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل بغزة برعاية مصرية

    القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش
    YouTube.com
    حركة "الجهاد الإسلامي" تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل برعاية مصرية
    أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، أنها توصلت إلى تفاهم لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة بوساطة من الجانب المصري.

    وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، إنه "بعد اتصالات من الجانب المصري بقيادة حركة الجهاد الإسلامي، تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بدءا من أمس السبت، مؤكدا أن الحركة ملتزمة بالاتفاق حال التزمت به إسرائيل".

    دكتور عبد المهدي مطاوع المتخصص في الشأن الفلسطيني، قال إنه ليس شرط أن يكون ذلك الإتفاق هو إجماع الفصائل الفلسطينية على ذلك بل هناك وجهة نظر أخرى أو ربما تكون مختلفة حيث إن الجهاد الإسلامي وفصائل أخرى كحماس تمول من إيران، و إيران أرادت توصيل رسالة واضحة المعالم وهى أنها عنصر فاعل ورئيسي في قطاع غزة وأنها موجودة على طاولة المفاوضات وحتى ولو لم تكن موجودة بشكل مادي ولكنها لها تأثير ومن يتابع الأحداث يجد أن ذلك جاء بعد زيارة نتنياهو لسلطنة عمان.

    انظر أيضا:

    سفير سوريا السابق في تركيا: الجيش السوري قادر بسهولة على حسم الوضع في إدلب
    أردوغان: أكدنا خلال القمة على وحدة سوريا والمسار السياسي والاستمرار باتفاق إدلب
    ليبيا... السراج يبحث مع القادة العسكريين تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين طرابلس
    إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو
    صحيفة عبرية: إسرائيل تؤمن أنه لا يمكن الانتصار في غزة
    إسرائيل تتهم سوريا وإيران بالوقوف وراء إطلاق الصورايخ من غزة
    الكلمات الدلالية:
    حماس, خليفة حفتر, إدلب, غزة, فلسطين, ليبيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات يؤدين الرقصة التقليدية على شاطئ مدينة بانيوانجي، إندونيسيا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    من سيلفي مع ولي العهد السعودي إلى "أسبوع الأزياء العربية" في موسكو - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك