تسجيل
19:02 26 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عالم سبوتنيك

    روسيا تحذر من الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: رفض دولي وعربي لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان؛ استمرار التوتر رغم المحاولات المصرية للتهدئة بين إسرائيل وغزة؛ عون يقول من روسيا إن لبنان له دور أساس في مرحلة إعادة إعمار سوريا

     رفض دولي وعربي لاعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان وروسيا تحذر من زعزعة استقرار المنطقة

    رفضت وأدانت غالبية الدول العربية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بهضبة الجولان المحتلة تحت السيادة الاسرائيلية بينما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل هو خطوة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

    والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ديسمبر 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.

    وقال الدكتور رائد جبر مدير صحيفة الشرق الأوسط  بموسكو "لعالم سبوتنيك":

    "إن الموقف الروسي تجاه  قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، واضح حيث إنه ملتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي التي وصفت الجولان بأنه أرض سورية محتلة وأنه لايمكن التعامل بشكل أحادى يقوض المنظومة الدولية، مضيفا أن تصريحات المسئولين الروس حول هذا الموضوع تؤكد أن قرار ترامب سوف يجلب المزيد من المتاعب لهذه المنطقة المنهكة أصلا".

    ولفت جبر إلى أن موسكو ترى أن هذا القرار يضيف مزيدا من التعقيدات أمام إطلاق عملية سياسية جادة فى سوريا ويعرقل المهمة الروسية التى تهدف لوحدة الأراضي السورية، بسبب اقتطاع جزء أساسي من البلاد/ مشيرا إلى أن تركيا قد تقوم بإجراء استفتاء على بعض المناطق التى تسيطر عليها من أجل ضمها قياسا على ما يحدث فى الجولان".

    ومن جانبه قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول الروسية:

    "إن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت دورها كوسيط سلام، فهى تخرق المنظومة القانونية الدولية، مضيفا أن قرار الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان جاء بذريعة التخوف من إيران".

    وانتقد قناة ضعف التحرك العربي تجاه قضايا المنطقة حيث لايمكن وصفه بأنه كتلة سياسية واحدة، فالأجندات العربية مرتبطة بالأجندات الغربية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي لا يصل لمرحلة القرارات الدولية والولايات المتحدة هي من تتحمل تبعاته.

    استمرار التوتر رغم المحاولات المصرية للتهدئة بين إسرائيل وغزة    

    أطلق نشطاء من غزة صواريخ على جنوب إسرائيل ونفذت طائرات إسرائيلية ضربات في القطاع الذي تسيطر عليه حركة "حماس" ثم بدأ يتراجع مستوى العنف نتيجة وساطة مصرية للتهدئة لكن الهدوء لم يستمر طويلا واستمر دوي صافرات الإنذار التي تحذر من الصواريخ في بلدات إسرائيلية قرب الحدود مما دفع السكان إلى اللجوء للمخابئ.

    وقال الجيش الإسرائيلي الذي حشد قوات إضافية ودبابات على الحدود، إنه قصف مجمعا ومواقع "لحماس" ردا على ذلك.

    وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 30 صاروخا أطلقوا من غزة، واعترضت صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلية بعضها. وقال الجيش الإسرائيلي:"إن مكتب الزعيم السياسي لحماس ومقر الاستخبارات العسكرية للحركة كانا من بين أهداف الغارات التي شنها الجيش.

    وقال طلال عوكل الصحفي والمحلل السياسي من غزة لبرنامج "عالم سبوتنيك":

    "إن هدوءا حذرا يسود القطاع منذ ليلة أمس والطائرات الإسرائيلية لم توقف تحليقها فى سماء غزة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينتهى الأمر على هذا النحو بدون ضمانات وشروط إسرائيلية".

    وأضاف عوكل أنه بعودة نيتنياهو من واشنطن فإن التصعيد سيتواصل لأن الهجمات التى نفذها على القطاع تبدو غير مقنعة للمجتمع الإسرائيلي ولا للمعارضة وخصومه السياسيين، لافتا إلى أن نفي حماس إطلاقها الصاروخ الأخير جاء بغية عدم إحراج الوسيط المصري الذي كان في تل أبيب.

    عون يقول من روسيا إن لبنان له دور أساس في مرحلة إعادة إعمار سوريا

    أكد الرئيس اللبناني ميشال عون خلال زيارته الى روسيا واستقباله وفدا اقتصاديا روسيا أن للبنان دورا أساسيا في مرحلة إعادة إعمار سوريا، حيث يمكن أن يكون المنطلق، لمثل هذه العملية، نظرا لموقعه الجغرافي، ولخبرة رجال الأعمال اللبنانيين القادرين على تنسيق عملية الإعمار هذه، والمساهمة فيها".

    وأبدى الوفد الاقتصادي الروسي استعدادا للمساهمة في خطة النهوض الاقتصادي في لبنان، من خلال المشاركة في عدد من المشاريع الإنمائية والاقتصادية، التي تعدها الحكومة اللبنانية.

    قال الباحث في الشؤون الجيوسياسية، د. نزيه خياط، إن:" الجغرافيا تفرض نفسها في علاقة لبنان بسوريا"، مشيرا إلى أن "تجربة إعادة الإعمار التي حصلت بعد انتهاء الحرب اللبنانية وأدت إلى النهوض الاقتصادي وإعمار المناطق التي تعرضت للاشتباكات والتدمير في لبنان.

    وأوضح أن:

    "التجربة أعطت لبنان قيمة مضافة للانخراط في هكذا مشاريع خاصة وأن هناك المئات من الشركات الإنشائية والمتخصصة في هذا المجال لهم باع طويل في عملية تطوير ونهضة الاقتصاد اللبناني ومن الطبيعي أن يكون هناك نوع من الاستعدادات التقنية والعلمية واللوجيستية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا".

    للمزيد من التفاصيل والتقارير السياسية والاقتصادية والرياضية تابعوا "عالم سبوتنيك"

    الكلمات الدلالية:
    اعتراف ترامب, الجولان, إسرائيل, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك