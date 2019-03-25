الجيش الإسرائيلي يفسر سبب فشل دفاعاته في مواجهة "صاروخ غزة"

قدّم الجيش الإسرائيلي تفسيرا حول سبب فشل دفاعاته الجوية وبالأخص منظومة "القبة الحديدية" في التصدي للصاروخ الذي أطلق، صباح اليوم، من قطاع غزة وسقط في مستوطنة بالقرب من تل أبيب وسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر استخباراتي، قوله إن الجيش الإسرائيلي حدد عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة، ولكن ما فوجئ به الجميع أن منظومة دفاع القبة الحديدية لم يتم تفعليها للتصدي لذلك الصاروخ، ولم تتمكن من مواجهته.

وتابع قائلا: "لم يكن الجيش الإسرائيلي يتوقع أن يتم إطلاق صواريخ في هذا الاتجاه وفي وسط إسرائيل".

وأوضح بقوله: "منظومة القبة الحديدية أيضا لم تكن مفعلة أو مستعدة للتعامل مع أي هجوم صاروخي يتم شنه على تلك المنطقة في البلاد".

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد نشرت تقريرا، قالت فيه إن التقديرات الأولية، وفقا لمصادر استخباراتية مطلعة، أن الصاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنه قطع مسافة 100 كيلومتر قبل أن يسقط على منزل بالقرب من مستوطنة "مشموريت".

وأوضحت تلك المصادر أن الجماعات الوحيدة القادرة على إطلاق صواريخ بمثل هذا النطاق هي حماس والجهاد.

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، اليوم، أنه سوف يختصر زيارته للولايات المتحدة للعودة إلى إسرائيل لمتابعة حادث إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إحدى المناطق شمال شرق تل أبيب.

وعبر حسابه على تويتر، قال نتنياهو: "على ضوء الأحداث الأمنية، قررت اختصار زيارتي للولايات المتحدة. سألتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عدة ساعات ثم سأعود فورا إلى البلاد لإدارة عملياتنا عن كثب". وتابع نتنياهو: "أنهيت للتو مشاورات أمنية أجريتها مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي، إطلاق الصاروخ من غزة كان عبارة عن اعتداء إجرامي على إسرائيل وسنرد عليه بقوة".

واتهم الجيش الإسرائيلي، حركة "حماس" بتنفيذ الهجوم الإسرائيلي على وسط إسرائيل بالقرب من تل أبيب.

#فيديو من مكان سقوط الصاروخ الذي أطلق من قطاع #غزة باتجاه منظفة هشارون والذي أدى الى إصابة عدد من المواطنين الأبرياء. هجوم بشع ضد دولة #إسرائيل pic.twitter.com/NPLm3vRwKm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "حماس هي من نفذت إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل".

وتابع: "الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

ومضى: "كما تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

كما استدعى الجيش الإسرائيلي، لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية على خلفية هجوم صاروخي على وسط إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي: "أنهى رئيس الأركان الجنرال كوفاخي سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. استدعاء لواءين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية إلى منطقة الجنوب. مستعدين لكل الاحتمالات".