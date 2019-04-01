مساعي عربية لاستصدار قرار من مجلس الأمن حول الجولان المحتل

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: الزعماء العرب سيسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن حول الجولان المحتل؛ الرئيس الجزائري يعين حكومة جديدة لتصريف الأعمال؛ البرازيل تتراجع عن قرار نقل سفارتها إلى القدس وتكتفي بفتح بعثة تجارية مع إسرائيل.

الزعماء العرب يسعون لاستصدار قرار من مجلس الأمن حول الجولان المحتل

قال الأمين العام لجامعة الجولة العربية، أحمد أبو الغيط أن الدول العربية ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن وستسعى لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية "بعدم شرعية وبطلان الاعتراف الأمريكي" بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء وزارة الإسكان الإسرائيلية، إعداد برنامج لبناء 30 ألف وحدة سكنية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

في هذا الإطار، قال النائب جمال الزعبي عضو البرلمان السوري إن سوريا:"لن تصمت على ما يحدث في الجولان"، مؤكدا أن دمشق ستسترد الجولان حتما سواء بالطرق الدبلوماسية أو السياسية وحتى العسكرية".

وشدد الزعبي على أن:

"قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لايعطي أي شرعية لاسرائيل بإقامة مستوطنات في الجولان، وكل ماتقوم به إسرائيل في الجولان المحتل باطل ولاغ قانونيا، ويمثل "جزءا من نهج إسرائيل الدائم بتحدي كل القوانين الدولية".

من جانبه، قال الدكتور نعيم أقبيق الخبير بالقانون الدولي الإنساني إن قيام إسرائيل ببناء مستوطنات في الجولان المحتل "جريمة دولية"، ومخالفة واضحة لقرارات 3314 ومخالف للاتفاقية الرابعة من اتفاقية جنيف المادة 49 التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.

الرئيس الجزائري يعين حكومة جديدة لتصريف الأعمال

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حكومة جديدة لتصريف الأعمال، احتفظ فيها بمنصب وزير الدفاع، كما أبقى على رئيس الأركان أحمد قايد صالح في منصبه كنائب لوزير الدفاع.

كما عين صابري بوقادوم وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لرمطان لعمامرة الذي تولى المنصب في وقت سابق هذا الشهر في تغيير وزاري آخر.

وقال رؤوف معمري عضو المكتب الوطني لحزب جبهه المستقبل إن الحكومة التي أعلن عن تشكيلها الرئيس بوتفليقة، تعتبر غير ذات أهمية لأن الجميع ينتظر تطبيق نص المادة 102 من الدستور والمادة رقم 194 والتي تنص على تنصيب الهيئة العليا المنتخبة من الأحزاب السياسة وفئات المجتمع المدني للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت.

البرازيل تتراجع عن نقل سفارتها للقدس وتكتفي بفتح بعثة تجارية مع إسرائيل

أعلنت البرازيل، افتتاح بعثة تجارية جديدة في مدينة القدس، في تراجع على ما يبدو عن إشارات سابقة إلى أنها ستحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى المدينة.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإقدام البرازيل على فتح مكتب في القدس ووصفت هذه الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للشرعية الدولية وقراراتها وعدوان مباشر على شعبنا وحقوقه".

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح":

إنه يجب اتخاذ إجراءات ضد أى دولة تقوم بتغيير الأمر الواقع فى مدينة القدس مثل نقل السفارات الى القدس أو غيرها.

وأضاف أن الضغوط العربية هي التي دفعت الرئيس البرازيلي للتواجع عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، موضحا أنه تم تأكيد هذه الضغوط فى القمة العربية فى تونس وأن أي دولة تقوم بنقل سفارتها سوف تتخذ الدول العربية إجراءات ضده.

من جانبه قال المحلل السياسى الفلسطيني الدكتور أسامة شعث إن:"البرازيل دولة مهمة على مستوى دول أمريكا اللاتينية ولديها علاقات اقتصادية مع الوطن العربي تتجاوز عشرين مليار دولار وبالتالي فهى بحاجة للأمة العربية، في حين أن إسرائيل تستفيد اقتصاديا من البرازيل، مضيفا أنه إذا أقدمت البرازيل على نقل سفارتها لمدينة القدس أو الانحياز لصالح الاحتلال الاسرائيلي فستفقد مصالحها التجارية مع الدول العربية.