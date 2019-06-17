أمريكا لا تريد حربا مع إيران... مبادرة السراج لحل الأزمة الليبية... دعوة تركيا لوقف الهجمات

تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: بومبيو يقول إن أمريكا لا تريد حربا مع إيران؛ السراج يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية والحكومة المؤقتة ترفضها؛ تركيا تدعو لوقف الهجمات على نقاطها العسكرية في إدلب

بومبيو يقول إن أمريكا لا تريد حربا مع إيران

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، بأن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع إيران، مؤكدا أن "الدبلوماسية مع طهران مستمرة".

وقال إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة "بلا شك" عن الهجمات التي استهدفت ناقلتين الأسبوع الماضي، إلا أن الولايات المتحدة لا تريد حربا مع طهران.

قالت الكاتبة السياسية الخبيرة في الشأن الأمريكي حنان البدري:"إن واشنطن لا تريد مواجهة عسكرية مع إيران، لأن ذلك من شأنه إشعال المنطقة لوقت طويل، لكنها تريد دفع إيران إلى مائدة تفاوض لوقت طويل لإعطاء واشنطن فرصة للإنتهاء من ملفات عالقة في بؤر ملتهبة في الشرق الأوسط."

وأكدت البدري:

"أن الولايات المتحدة لن تخرج من هذه التصريحات خالية الوفاض، وإنما ستستفيد من تنفيذ الآلية التي أعلن عنها ترامب، بأن بلاده لن تكون شرطيا مجانيا يقوم بالدفاع عن مختلف دول العالم دون أن تتحمل هذه الدول الأعباء المالية."

وأوضحت البدري: "أن الولايات المتحدة، تمتلك الكثير من الآليات لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن السؤال الآن هو من سيدفع هذه التكاليف."

السراج يعلن عن مبادرة لحل الأزمة الليبية، والحكومة المؤقتة ترفضها…

أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية ، فائز السراج، عن مبادرة سياسية للحل في ليبيا، تقوم على عقد ملتقى ليبي لجميع المناطق يؤمن قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة في البلاد.

وأضاف أن الملتقى، يتكفل بتشكيل هيئة وطنية للمصالحة وتفعيل قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق:"إن هذه المبادرة عبرت بما يدور في خلد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وكأنه يريد أن يترجم فكرة معينة في سياق الصراع المسلح، ولكن غسان سلامة لن يجد آذانا تسمع هذه المبادرة بعدما ثبت تورطه في دعم الإسلام السياسي في ليبيا والجماعات الخارجة عن القانون،" على حد قوله.

وحول تصريح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، أشار معتوق إلى أنه لا يعتقد تغيرا كاملا في الموقف الأمريكي من الجيش الليبي، لأن مثل هذه التصريحات تصدر في ظل الصراعات العسكرية، ولكن أكد أنه إذا دعي الجيش الوطني الليبي للمفاوضات بعد هذا التقدم ستكون شروطه أقوى من حكومة الوفاق.

تركيا تدعو لوقف الهجمات على نقاطها العسكرية في إدلب.

أكدت تركيا، أنها لن تتسامح مع الهجمات التي تتعرض لها نقاط مراقبتها العسكرية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ودعت موسكو وطهران إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الهجمات التي تتهم أنقرة الجيش السوري بتنفيذها.

قال الخبير العسكري السوري اللواء رضا الشريقي:"إن الأتراك يبالغون في تصريحاتهم حول استهداف نقاط التفتشي التركية ليبرروا وجودهم الغير مشروع على الأراضي السورية والذي يعتبر احتلالا."

وأشار الشريقي:

"أن القوات التركية يمكن أن تتعرض لهجمات من قبل المواطنين السوريين الرافضين لوجود هذه القوات في المنطقة أو من الإرهابيين الذين يريدون تحييد القوات التركية."

وأكد أن صاحب المصلحة في استهداف نقاط المراقبة التركية هي الجماعات المسلحة التي تريد نشوب معركة بين القوات السورية والقوت التركية.