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19:57 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عالم سبوتنيك

    اليابان خارج تحالف الولايات المتحدة في هرمز... العراق يشكو الكويت في مجلس الأمن

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: باريس وموسكو تبحثان "سبل التعاون المتاحة" لتسوية الأزمات الدولية؛ اليابان تستبعد الانضمام لتحالف الولايات المتحدة في هرمز؛ إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين؛ العراق يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين.

    باريس وموسكو تبحثان "سبل التعاون المتاحة" لتسوية الأزمات الدولية

    أعلنت باريس أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي بحثت في اتصال هاتفي مع نظيرها الروسي سيرغي شويغو، "سبل التعاون المتاحة" لحل الأزمات المستعصية ومراقبة التسلح

    وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها:" إن بارلي بحثت مع نظيرها الروسي إشكالية السيطرة على التسلح والوضع في مناطق الأزمات من أوكرانيا إلى المشرق والخليج وجمهورية إفريقيا الوسطى."

    وأضافت:" أن وزيري الدفاع درسا مسارات ممكنة للتعاون سيطرحانها مجددا خلال زيارة مشتركة" لفلورانس بارلي ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاثنين إلى موسكو."

    تعقيبًا على ذلك، قال المحلل السياسي سامر إلياس:" إن موسكو تولي أهميه كبيرة للتنسيق مع فرنسا لأنها عضو مهم في الاتحاد الأوربي، وذلك في تناول  قضايا مهمة، منها سباق التسلح، منوها أن الصين لها دور أيضا  في الحد من التسلح؛ لأنها قوة كبيرة، بينما واشنطن تريد أن تتعهد الصين بخفض ترسانتها من الأسلحة ."

    وأشار إلياس أن روسيا تسعي إلى دور مهم مع الشركاء في أوروبا ودول العالم  وخاصة مع الصعود الروسي الكبير والنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وتواجدها في أكثر من مكان في العالم، ما جعل العالم ينتقل من القطب الواحد إلى عالم متوازن.

    ونوه  المحلل السياسي، أن  موسكو دائما ترى أن أوروبا هي التي يجب أن تقود الأمن  بأبنائها في القارة، من أجل ان يكون هناك نظاما موحدا أكثر امنا ،مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا يعجبها تنامي الدور الروسي في العالم وربما تسعى إلى تعطيل أي توافق ومبادرات بالاتفاق مع حلفائها  .

    اليابان تستبعد الانضمام لتحالف الولايات المتحدة في هرمز وتدرس ارسال قواتها بشكل مستقل  

    أثار تقرير لصحيفة "يوميوري" اليابانية، تحدث عن نية اليابان إرسال قوات بحرية إلى مضيق هرمز جدلا واسعا في الأوساط الدولية.

    ونقلت الصحيفة اليابانية عن مصادر حكومية قولها :" إن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها ستدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل." 

    تعليقًا على ذلك، قال أبو بكر أبو المجد الباحث في الشؤون الآسيوية:" إن اليابان لها سياستها الخاصة والمتفردة،  وتبحث عن مصالحها في الخليج، سواء مع إيران أو مع السعودية، التي ترسل لها  كميات كبيرة من البترول." 

    وأشار في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك":"أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي  كان له دور في محاولة  تهدأة  الأوضاع والتوتر بين إيران والخليج، موضحا أنه في نفس الوقت ترى  اليابان أن الولايات المتحدة الأمريكية  طرفا غير محايد، لذلك تسعى  أن  يكون لها دور منفرد عن الآخرين، فيما يتعلق بالمشاركة في تأمين مضيق هرمز ، معتبرًأ أن الكل يبحث عن مصالحة السياسية والتجارية."

     وأكد الباحث في الشؤون الآسيوية، أنه مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لن تستطيع أمريكا اتخاذ قرار مع حليف قوي كاليابان، وخاصة أن ذلك حدث مع المانيا التي رفضت المشاركة في قوة مشتركة في الخليج .

    إيران تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي وروحاني لا يتوقع نتائج

    استبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدا، بشأن الاتفاق النووي.

    وذكر روحاني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، أن خطوات إيران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية "ستسرع" أنشطتها النووية.

    كما أعلن الرئيس الإيراني، بحسب وكالة "فارس"، أن بلاده ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين لإنقاذ الاتفاق النووي.

    وأضاف: "سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران، في إطار خفض التزاماتها النووية إزاء عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تتضمن محتوى مهما جدا وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسارعا مميزا.

    تعليقًا على ذلك، قال المحلل السياسي الإيراني، صالح القزويني، أن :" باريس ترى احتمالية حول ايجاد ألية جديدة لشراء النفط الإيراني، بينما االرئيس الإيراني حسن روحاني يستبعد تفعيل هذه الألية حتى الأن"، موضحًا أن مهلة الشهرين الجديدة ستفعل بعد تنفيذ إيران خطوتها الثالثة في جدول تخفيض التزامتها بالاتفاق النووي، والمقرر لها غدًا ."

    وأضاف القزويني في حديثه مع برنامج "عالم سبوتنيك":" أن إيران ستخفض غدًا التزامتها بالاتفاق النووي، ومن ثم تمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين قبل تنفيذ الخطوة الرابعة، وحتى الأن لا يوجد إعلان رسمي عن شكل الخطوة الثالثة، بينما هناك تكهنات عديدة حول رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، أو فتح العمل في منشأة فوردو النووية، ويمكن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة  من الجيل الثامن، ذات التخصيب المرتفع".

    العراق يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين

    أثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ"ردود عملية".

    واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

    وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا "تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس".

    تعليقًا على ذلك، قال إحسان الشمري المحلل السياسي العراقي " إن ما يحدث بين العراق والكويت ينذر بوجود توتر على الحدود البحرية، متوقعا أن  التصعيد لن يستمر نتيجة لوعى البلدين بالقوانين الدولية، وبقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بترسيم الحدود،  محذرًا من تواجد  أصوات تدعو إلى  التوتر والتصعيد."

    وأوضح الشمري أن القضية قضية استفتاء حيث أن الكويت قدمت استيضاحًا لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع؛ للرد عليه،  موضحًا أن العراق يمضي في وضع العلاقة مع الكويت في المسار الصحيح، لأنه يرضخ ويحترم القرارات الدولية تجاه الكويت.

    ونوه د إحسان أن القوانين الدولية هي التي تحدد ترسيم الحدود وخاصة قضية الحد البحري، مع التأكيد على  أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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