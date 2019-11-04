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16:14 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    عالم سبوتنيك

    عبد المهدي يقول إن المظاهرات في العراق حققت أهدافها وتعزيزات أمريكية جديدة قرب حقول النفط السورية

    عالم سبوتنيك
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    عبد المهدي يقول إن المظاهرات في العراق حققت أهدافها و يدعو للهدوء وتعزيزات أمريكية جديدة قرب حقول النفط شرق سوريا وسلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية في مطار معيتيقة ومصراتة غرب ليبيا.

    عبد المهدي يقول إن المظاهرات حققت الكثير من أهدافها و يدعو للهدوء

    قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن بلاده خسرت مليارات الدولارات بسبب التهديدات لمنشآت النفط وقطع الطرق عن الموانئ، معتبرا أن المظاهرات حققت الكثير من أغراضها.

    إلى ذلك، قام عدد من المحتجين بقطع عدد من شوارع العاصمة العراقية، تنفيذا لحالة العصيان المدني الذي دعوا إليه للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي العراقي مناف جلال الموسوي، إن تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن المظاهرات حققت أهدافها وتحذيره من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد لم يقدم جديدا، ولم يكن مقنعا للمواطنين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء كان يريد أن يحث المتظاهرين للعودة إلى بيوتهم.

    وأشار إلى أن عبد المهدي، تجاهل مسألة أساسية هي أن المتظاهرين يطالبون باستقالة  الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي فإن أي من هذه الاجراءات غير مؤثرة وغير ذات قيمة.

    وحول الدعوات للإضراب العام والعصيان المدني قال الموسوي إن هناك الكثير من الدعوات من المؤسسات والنقابات والقطاعات المختلفة وإن المتظاهرين انضموا لهذه  الدعوات في إطار محاولة الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم.

    تعزيزات أمريكية جديدة قرب حقول النفط  شرق سوريا

    دخلت قوات أمريكية جديدة، إلى مدينة الدرباسية السورية القريبة من الحدود التركية، واستقرت قرب حقول النفط الموجودة في المنطقة، ترافقها قوات سوريا الديموقراطية.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب: سنحتفظ بالنفط السوري وسنقوم بتوزيعه... (فيديو)
    وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أن عدداً محدوداً من القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، لتأمين حقول النفط الموجودة في شمال وشرق هذا البلد من تنظيم "داعش"، الإرهابي.

    في هاذ السياق، أعرب الخبير في العلاقات الدولية، د. طارق العبود عن اعتقاده أن يكون تمركز القوات الأمريكية بالقرب من آبار النفط شرق سوريا  بمثابة ورقة ضغط أمريكية على الدولة السورية، خاصة بعد اتفاقية سوتشي.

    وأوضح أنه على ما يبدو، قد اتضح للأمريكان عدم امتلاك حلفائهم لأوراق ضغط كافية على الجانب السوري، فكان هذا التمركز، لأن ما حدث مؤخرا أعطى للدولة السورية المزيد من المكاسب.

    وأضاف أن الرئيس ترامب، على الصعيد الداخلي، يريد إيصال رسالة للمعارضين من داخل الكونجرس والبيت الأبيض فيما يتعلق بمسألة انسحاب قواته من سوريا.

    سلاح الجو الليبي يستهدف مواقع عسكرية في مطار معيتيقة ومصراتة غرب ليبيا

    استهدف سلاح الجو الليبي التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس ومطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة  .

    وأكد الجيش الليبي، أن القصف استهدف، مقرات للمليشيات الإرهابية بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس و مطار الكلية الجوية بمصراتة".

     وفي هذا السياق، قال المستشار القانوني للجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، إن الجيش الليبي لن يسمح بوقف إطلاق النار حتى يتم تحرير العاصمة طرابلس، وذلك تعليقا على دعوة السفير الأمريكي طرفي الصراع في ليبيا للعودة للحوار.

    وأضاف عبد الكريم  أن "مسرح العمليات العسكرية في المنطقة الغربية بالكامل من سرت إلى الحدود الغربية شاملة مصراتة والزاوية وبعض مناطق طرابلس أصبحت الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، مؤكدا أن الجيش الليبي عاز على تحرير طرابلس.

    انظر أيضا:

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    الجيش الأمريكي يبحث عن النفط شرق الفرات
    ليبيا... إغلاق مطار "مصراتة الدولي" بشكل مؤقت جراء قصف جوي
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, سوريا
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