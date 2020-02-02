هجمات للإرهابيين بريف حلب... تشكيل الحكومة في العراق... عباس يقرر قطع العلاقات مع أمريكا وإسرائيل

أفادت صحيفة الوطن السورية، أن الجماعات الإرهابية بريف حلب الشمالي الشرقي، شنوا عددا من الهجمات باتجاه بلدتي الرحالة والشعالة، قبل أن يجبرها الجيش السوري على الانسحاب.

وأضافت أن الجماعات الإرهابية بريف حلب الشمالي الشرقي، يسعون لفتح جبهة في محور بلدة تادف، الواقعة تحت هيمنة الجيش السوري.

في هذا الإطار، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري اللواء يحيي سليمان، إن هجمات المسلحين على مواقع للجيش السوري بريف حلب الشمالي الشرقي تأتي نتيجة الإنتصارات التي حققها الجيش السوري على كافة المحاور خاصة في محور حلب حماة عبر معرة النعمان.

وأضاف أن القرار الإستراتيجي للجيش السوري فيما يخص شنه لعملية عسكرية واسعة ضد معاقل المسلحين بريف حلب موجود، لكن الظروف الإقليمية والدور التركي مع الدور الروسي هو الذي يؤخر اندفاع الجيش السوري لعدم إحراج روسيا مع تركيا، مشيرا إلى أن التحركات العسكرية السورية تتركز الآن على ضرورة فتح طريق دمشق حلب وطريق حلب اللاذقية كمرحلة أولى.

رئيس الوزراء العراقي المكلف، يتعهد بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية...

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن الطائفية والعمل على إجراء انتخابات مبكرة، فضلا عن الحوار مع المتظاهرين للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكد علاوي أنه سيقوم بمحاسبة "المجرمين" المتورطين في قتل المتظاهرين، متعهدا بتقديمهم للقضاء، مضيفا أن "سلاح الدولة لن يرفع ضد الشعب".

وقال الناشط السياسي العراقي "حيدر حسين" إن الشروط التي وضعها المحتجون لاختيار رئيس الوزراء لا تنطبق على رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد توفيق علاوي.

وأضاف أما فيما يتعلق بالكتل السياسية، فأغلبها اجتمعت على ترشيح علاوي لهذا المنصب باستثناء كتلتين، وبناء على ذلك من الممكن أن تتشكل الحكومة الأسبوع المقبل، على حد قوله.

وبالإشارة إلى مدى قبول المتظاهرين لإقامة حوار مباشر مع علاوي، قال إن سياسة علاوي تسير على نفس نهج ما سبقه من رؤساء حكومة سابقين، الذي تعهدوا بإقامة حوار مع المتظاهرين، لكنهم لم ينفذوا وعودهم.

ردا على صفقة القرن: الرئيس الفلسطيني يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل وأمريكا...

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قطع كل العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات الأمنية، وذلك ردا الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة بـ "صفقة القرن".

جاء ذلك أثناء حضور عباس، للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس السبت، للرد على الخطة الأمريكية.

في هذا الصدد، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "علاقة السلطة الفلسطينية مع الولايات المتحدة منقطعة منذ ديسمبر 2017.

وأشار إلى أن السلطة لم تُجر أي اتصالات أو لقاءات مع واشنطن خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاول إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس، لكن الأخير رفض الاتصالات والرسائل".

و أردف، قائلا : "ما دامت اسرائيل تتنصل من الاتفاقيات، فنحن في حل من كل الاتفاقيات الموقعة بيننا".