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    عالم سبوتنيك

    تركيا تنتقد مهمة "إيريني" حول ليبيا ... مصر تطلب من مجلس الأمن التدخل في أزمة سد النهضة

    عالم سبوتنيك
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    انتقد وزير الخارجية التركي، مولوود تشاوش أوغلو، مهمة "إيريني" البحرية الأوروبية التي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، عقب فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقا حول حادث شمل سفنا تركية دانته فرنسا.

    وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في أنقرة، إن المهمة الأوروبية "منحازة"، و"لم تأخذ في الاعتبار مطالب ومخاوف حكومة الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا.

    وقال المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو، إن التصريحات التركية الأخيرة تأتي متزامنة مع الاتهامات الفرنسية لتركيا بالتدخل في ليبيا، داعيا إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع وليس على تركيا فقط.

    مروحيات الأباتشي
    © REUTERS / Paul Hanna
    السيسي للقوات الجوية على حدود ليبيا: استعدوا لأي مهمة خارج مصر... فيديو
    وأضاف أوغلو، أن إيطاليا تمسك العصا من الوسط وتحاول قدر الإمكان عدم التصعيد وهي تسعى بالفعل في اتجاه إيجاد حل سياسي في ليبيا.

    لكنه أشار إلى أن الوضع في ليبيا بعد التطورات الأخيرة يبدو تماما أن هناك اختلافا في معادلة القوى بين الأطراف الفاعلة على الأرض.

    مصر تطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي التدخل بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

    طالبت مصر رسميا مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

    وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن طلب مصر من مجلس الأمن بالتدخل، جاء من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

    في هذا الصدد، استبعد حسين معلوم، الخبير في الشؤون الإفريقية، أن "يتخذ مجلس الأمن قرارا بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن الاعتماد سيكون على الأدوات الدبلوماسية داخل المجلس. ولفت إلى أن مصر ستتخذ عدة خطوات بالتوازي مع مجلس الأمن، منها  الاستعانة بحلفاءها وتفعيل كل أليات الضغط الدبلوماسي، لأن عدم الوصول إلى حل سريع مرضي للأطراف الثلاثة يعني تصعيد خطير وسيناريو أسوأ".

    الحكومة اليمنية تدعو التحالف العربي للتدخل بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي على جزيرة سقطرى

    اعتبرت الحكومة اليمنية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مركز جزيرة سقطرى، "اعتداء غاشم على أبناء الأرخبيل وتمرد وانقلاب"، وطالبت قيادة التحالف العربي بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل والجاد للتصدي للمجلس الانتقالي.

    جزيرة سقطرى
    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    خبير: الحكومة اليمنية قد تدرس إنهاء التواجد الإماراتي بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى
    وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، على آخر معسكرات القوات التابعة للحكومة الشرعیة في حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل سقطرى، لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على الجزیرة.

     وقال مدير مركز أبعاد للدراسات السياسية والاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن خيارات الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التي أعلنت سيطرتها على جزيرة سقطرى "ضيقة جدا".

    وأوضح أن الحكومة اليمنية بإمكانها التفاهم مع السعودية في إطار التحالف العربي لمواجهة هذه التطورات، لكن أمامها خيارات أوسع من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة، فربما تدرس الحكومة إنهاء تواجد الإمارات في اليمن وإعفاءها من الوجود في التحالف العربي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
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