البحرين وإسرائيل يوقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية... إيران تعلن انتهاء حظر التسلح المفروض عليها

قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية رسميا، الأحد 18 أكتوبر تشرين الأول، في حفل في المنامة، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية الشهر الماضي.

وأضاف إن وفدا إسرائيليا زائرا ومسؤولين في البحرين سيوقعون على "بيان مشترك بما (يعني) اقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وقال موقع "والا" العبري إن البحرين طلبت من إسرائيل التوقيع في هذه المرحلة على اتفاق أولي بشكل "بيان مشترك" وليس على "اتفاق سلام" شامل، بسبب الانتقادات الداخلية في البحرين للاتفاق.

قال أستاذ العلاقات الدولية د. فهد المكراد، إن هذه أول مرة يكون هناك علاقات بين دولة البحرين وإسرائيل لذلك قد يكون هناك بروتكولات مبدئية لذلك هى إجراءات تتخذها البحرين كتمهيد لعلاقات أوسع وأكبر وقد تكون هذه خطوة أولى، وتابع أن البحرين كدولة لها الحق والسيادة في إتخاذ قراراتها السياسية والشرعية وحق دولة البحرين كسيادة وحكم أن تفعل ما ترى أنه في صالح حكومة وشعب البحرين.

إيران تعلن الانتهاء "التلقائي" لحظر التسلح الأممي المفروض عليها

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، انتهاء جميع قيود حظر التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية على البلاد، لتكون قادرة على توفير أي أسلحة ومعدات لازمة من أي مصدر كان ومن دون أي قيود قانونية.

وأضافت في بيان أن الحظر التسليحي المفروض على البلاد انتهى من دون قيد أو شرط وبدون الحاجة إلى المصادقة على أي قرار جديد من مجلس الأمن الدولي".

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني انتهاء حظر التسلح المفروض على طهران، بأنها خطوة تأتي ضمن فوائد الإتفاق النووي.

قال المحلل السياسي الإيراني عماد أبشانس، إن الأمر لا يكمن في مدى إستفادة إيران من هذا الإنتهاء التلقائي لحظر التسلح الأممي المفروض عليها بالمستوى الذي يعتبر انتصاراً لإيران والمجتمع الدولي على الغطرسة الأمريكية،لأن الولايات المتحدة تنفرد بالقرارات ضد المواقف الدولية المختلفة.

أما بالنسبة لإيران فبإمكانها أن تقوم بشراء وبيع الأسلحة مع كل دولة أو شركة دولية تريد أن تتعامل مع إيران، ومن المستبعد أن هذا التعامل قد يحدث مع الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، ومن الممكن أن نلحظ عمليات شراء قد تتم بين إيران وروسيا أو الصين أو حتى تعاون مشترك لإنتاج أسلحة بين إيران وهذه الدول في المستقبل.

أردوغان يقول إن أنقرة ستواصل البحث عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عزم بلاده مواصلة بحثها عن موارد الطاقة في البحرين الأسود والمتوسط.

وقال أردوغان، في كلمة خلال زيارته لسفينة فاتح في البحر الأسود، إن " كمية الغاز المكتشفة في البحر الأسود، وصلت إلى 405 مليارات متر مكعب، بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب آخر في حقل سكاريا قبالة سواحل البحر الأسود".

وبسبب انتقادات الاتحاد الأوروبي المتكررة لممارسات تركيا في التنقيب عن موارد الطاقة بالبحر المتوسط، اعتبر أردوغان أن "الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب ممارسته معايير مزدوجة"، على حد قوله.

قال الخبير في الشئون التركية، باسل الحاج جاسم، إن الإتحاد الأوروبي لا يوجد لديه موقف واحد أو موحد بين أعضاء الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالموقف من فرض عقوبات على انقرة.

وأوضح أن مصالح ألمانيا وإسبانيا و إيطاليا تختلف عن مصالح فرنسا أو اليونان، قالتحركات الفرنسية تصب في مصلحة باريس والشركات الفرنسية فقط ولا تتماشى مع مصالح باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تقديم: نوران عطالله

إعداد: أيمن سنبل