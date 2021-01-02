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    عالم سبوتنيك

    أديس أبابا تتهم دولة ثالثة بتشجيع تحرك السودان العسكري... مهلة أممية لليبيين لتشكيل لجنة استشارية

    عالم سبوتنيك
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    أديس بابا تتهم دولة ثالثة بتشجيع تحرك السودان عسكريا على الحدود بين البلدين

    أتهم المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي دولة ثالثة بتشجيع تحرك السودان عسكريا على الحدود المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الدولة تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، على حد قوله.

    جاء ذلك بعيد تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، التي أكد فيها أن تحركات الجيش السوداني في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، هي إعادة انتشار داخل الأراضي السودانية.

    و أضاف أن قوات الجيش السوداني "  لم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدي على الجارة أثيوبيا"، وذلك ردا على اتهامات أديس أبابا للخرطوم بالتعدي على الأراضي الإثيوبية.

    قال مدير تحرير صحيفة الوطن السودانية، عبد الوهاب موسى، إن "نظام البشير تهاون في موضوع منطقة الفشقة التي ظلت تحت وطأة ميليشيات أثيوبية ،وأصبح من الضروري الآن أن يسترد السودان أراضيه، مشيرا إلى أن " الادارة في إثيوبيا ظلت تتحدث عن(أن الاضطرابات الواقعة هناك تقوم بها) ميليشيات، وأصبح لزاما الآن أن يحسم السودان هذا الملف، حفاظا على أمنه القومي. 

    واستبعد الكاتب أن يتطور النزاع الحدودي مع إثيوبيا إلى حرب، مؤكدا " إن أثيوبيا تفهم تماما أن هذه أراضي سودانية، مشددا على أن هذا التهويش العسكري الأثيوبي غير مقبول" ، معتبرا أن أديس أبابا تعاني ضغوطا بسبب أزمة تيغراي، لافتا إلى أن السودان "حشد قواته لتأمين الحدود فقط.

    الأمم المتحدة تدعو الليبيين لتشكيل لجنة استشارية لحل الخلافات في أسرع وقت

    دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاختيار لجنة استشارية من 15 عضو، لحل الخلافات بشأن تشكيل السلطة التنفيذية التي تشرف على المرحلة الانتقالية في ليبيا.

    وأوضحت، أن عملية اختيار اللجنة ستكون عبر ترشيح كل 3 أعضاء لشخصية بالملتقى ليكون عدد اللجنة 15 عضوا.

    وذكرت أن مهمة اللجنة الاستشارية تقتصر على خلق توافق بين الأعضاء لحسم ألية اختيار المناصب.

    وأكدت البعثة الأممية إحراز "بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات"، مشددة على أن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لا رجعة عنه.

    وقال الأكاديمي والباحث السياسي الليبي، د. فوزي الحداد، إن "أحد خيارات البعثة الأممية للتغلب على خلافات أعضاء اللجنة الاستشارية، كان دعوة الملتقي لتشكيل لجنة قانونية مكونة من 15 عضوا يختارونها بأنفسهم، وتستمر في العمل أسبوعين حتى تحل إشكال طريقة اختيار السلطة التنفيذية لهذه المرحلة الانتقالية.

    وأكد الحداد أن هناك تحد آخر يواجه البعثة الأممية، يتمثل في "البند الخاص بخروج القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، حيث تنتهي هذه المدة خلال 20 يوما من الآن ما سيضع البعثة الأممية في مأزق" . 

    وحول تحفظ الجيش الليبي على وجود مراقبين دوليين، قال إن "هناك خلط دولي، لأن الأمين العام للأمم المتحدة، ذكر أن هناك قوات دولية ستكون في المنطقة المنزوعة السلاح، لكن اتفاق جنيف تحدث عن مراقبين لوقف اطلاق النار وليس قوات مسلحة أممية وهذا ما استدعى التوضيح.

    أنصار الله تهدد التحالف بقيادة السعودية بتصعيد عسكري كبير إذا لم تتوقف الحرب في اليمن

    هدد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد علي الحوثي، التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية بتصعيد عسكري كبير إذا لم يوقف عملياته العسكرية في اليمن.

     ودعا الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، إلى تغليب السلام من خلال ايقاف عملياته العسكرية ورفع القيود التي يفرضها على المنافذ اليمنية، أو مواجهة تصعيد عسكري "موجع"، على حد قوله.

    وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، إن "اليمن أصبح لديه من جديد قدرات في مجالات متعددة".

    في هذا الصدد، قال الصحفي بوكالة أنباء سبأ اليمنية فاروق مقبل الكمالي، إن "إنصار الله" طوروا على مدار ست سنوات من الحرب قدرات عسكرية كبيرة، وبإمكانهم تسيير طائرات مسيرة إلى العمق السعودي  والإماراتي لاستهداف منشآت حيوية، كما أن ليس لديهم ما يخسرونه  في هذه الحرب.

    وأكد  أن "هناك ارتباط أكيد بين تصريحات القيادي بأنصار الله محمد على الحوثي بشأن التصعيد ضد التحالف وبين التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، مشددا على أن " الحوثيين يرون أن أي تهديد لإيران هو تهديد مباشر لهم  والعكس.

    تقديم: جيهان لطفي

    إعداد: أيمن سنبل

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, السودان, إثيوبيا
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