تسجيل
15:37 GMT11 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    حفتر يلتقي المبعوث الأمريكي في القاهرة وإثيوبيا تلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تيغراي

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202108111049819609-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%8A/

    الموضوعات: حفتر يلتقي المبعوث الأمريكي في القاهرة وواشنطن تجدد دعمها لعقد الانتخابات الليبية في موعدها؛ إثيوبيا تلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تيغراي ورئيس الوزراء يدعو الشعب للانضمام للقتال؛ العراق يستكمل التحضير لقمة الجوار الإقليمي والرئيس الفرنسي يلبي الدعوة.

    حفتر يلتقي المبعوث الأمريكي في القاهرة وواشنطن تجدد دعمها لعقد الانتخابات الليبية في موعدها                           

    كشف بيان للسفارة الأمريكية في طرابلس عن زيارة غير معلنة للقائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء، التقى خلالها مع المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، وعدد من المسؤولين المصريين.

    وقال البيان إن اللقاء يأتي "كجزء من الجهود الأمريكية لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".

    ويشهد حفتر تخريج دفعة من الضباط الليبيين، الذين جرى تدريبهم في الكلية الحربية بمصر، في الوقت الذي وصل أيضا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى القاهرة حسبما أفادت وسائل إعلام عربية.

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي رمزي رميح إن "لقاء حفتر مع نورلاند يأتى بعد أيام قليلة من تصريح المبعوث الخاص إلى ليبيا والسفير الأمريكي حين قال إنه هناك إشارات إيجابية لتعاون مثمر لقوات الجيش الليبي وقوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية في الجنوب، وبهذا الصدد يؤكد نورلاند على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية وأن هناك شخصيات مهمة جدا في هذه المسألة وعلى رأسهم المشير خليفة حفتر".

    المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
    © AFP 2021 / MAHMUD TURKIA
    المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يزور القاهرة ويلتقي قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
    وأضاف رميح أن "هذه الرسالة المهمة جدا تلقفها بإنزعاج كل من تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية والميليشيات وغيرهم، وليس هناك شخصية عسكرية الآن في ليبيا قادرة على توحيد المؤسسة العسكرية سوى المشير خليفة حفتر، وبالتالي فإن الجيش الليبي هو جيش وطني وليس جيش أحد بعينه، ونحن بدأنا في إعادة هيكلة وبناء القوات المسلحة الليبية وبالفعل وصل الجيش الليبي لمستوى متقدم حتى في تصنيف جلوبال الأمريكي".

    إثيوبيا تلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تيغراي ورئيس الوزراء يدعو الشعب للانضمام للقتال       

    دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المواطنين إلى الالتحاق بالقوات المسلحة، لمواجهة مسلحي "جبهة تحرير تيغراي".

    وقال بيان رئاسة الوزراء إن "جبهة تحرير تيغراي تواصل أعمال القتل والنهب بحق المجتمعات في منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف تفكيك إثيوبيا، وبمساعدة الدعم الأجنبي".

    وقال البيان إن أديس آبابا أبلغت وحذرت المجتمع الدولي وشعب تيغراي مرارا وتكرارا من نهج من وصفهم "بالإرهابيين ".

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي موسى شيكو إن "إلغاء وقف إطلاق النار أتى بعد محاولة جادة من الحكومة لجر جبهة تحرير تيغراي إلى التفاوض، لكن الجبهة تمادت في الاتجاه للحرب بل والتوغل في الأقاليم المجاورة لإقليم تيجراي، الذي تسيطر عليه الجبهة، والاستقطاب كان حادا من الجهتين منذ حوالي شهرين".

    وأضاف شيكو أن "الحكومة أيضا رغم دعوتها للتفاوض والسلام فهي في الوقت ذاته، توجه قوات خاصة لكل الأقاليم الإثيوبية وإلى ساحة القتال، والتصريح  بإلغاء وقف إطلاق النار جاء ضمن تسويق الجهتين للحرب والاستقطابات ما يعقد الأمور أكثر، ويضع إثيوبيا على المحك بل يعرض الدولة والمنطقة بأسرها  لمخاطر عدة".

    العراق يستكمل التحضير لقمة الجوار الإقليمي والرئيس الفرنسي يلبي الدعوة

    استكملت بغداد تحضيراتها للقمة المنتظرة لدول الجوار الإقليمي، التي تستضيفها نهاية الشهر الحالي.

    تشارك في القمة دول الجوار العراقي الست فضلا عن مصر ودولة الإمارات وقطر كما وجهت الدعوة إلى عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

    وأعلن قصر الإليزيه، الثلاثاء،  أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيشارك في قمة "دول الجوار الإقليمي" .

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني إن "العراق سيطرح خلال القمة جملة عوامل منها التحديات الأمنية وما يتعلق بتنظيم داعش (المحظور في روسيا) والخروقات، التي تحصل ضد سيادته من الخارج ومن دول الجوار والإقليم  فضلا عن قضايا الاقتصاد ".

    وأضاف البدراني أن"ملف المياه مهم وحاضر في القمة حيث يشكو العراق الآن من شح المياه وندرة الأمطار في المواسم الأخيرة، والوضع الحالي لا يبشر بخير عبر التنبؤات الأحدث، وكذلك سيتم بحث الوساطة العراقية بين السعودية وإيران والسعودية وسوريا، وبين سوريا والمنظومة العربية بالكامل لتخفيف الاحتقان ولإحداث مزيد من التقارب".

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

    انظر أيضا:

    قائد الجيش الوطني الليبي حفتر يقوم بزيارة "غير معلنة" إلى القاهرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وسفيتلانا روماشينا أثناء فقرتهن للسباحة الإيقاعية في أولمبياد طوكيو 2020، 4 أغسطس 2021
    نصف الكرة الأرضية يحترق... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    معلومات مهمة عن فيروس ماربورغ القاتل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك