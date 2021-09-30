بوتين يؤكد أن نتائج المباحثات الروسية التركية إيجابية... تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

الموضوعات: خلال لقائه أردوغان.. بوتين يؤكد أن نتائج المباحثات الروسية التركية إيجابية دائما، الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، بدء تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد.

خلال لقاءه أردوغان... بوتين يؤكد أن نتائج المباحثات الروسية التركية إيجابية دائما

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، أن المباحثات الروسية التركية ليست سهلة في بعض الأحيان، ولكن نتيجتها إيجابية دائمًا.

وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن التأثير التركي على الوضع في قاره باغ يساهم في المصالحة الإقليمية، مؤكدا أن روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح على الساحة الدولية، بما في ذلك فيما يخص الوضع في ليبيا وسوريا.

من جانبه، أشاد الرئيس التركي بالخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري، معتبراً أنها "ذات أهمية كبيرة"، مؤكدا أن السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات بين البلدين.

في هذا السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستبول، د.عمار قناة:

أن "السلام في سوريا لن يكون بعيدا عن التوافقات الروسية التركية، معربا عن اعتقاده أن التوافقات ستكون تمهيدية لاتخاذ بعض الإجراءات مثل المساعدة الروسية في القضاء على التنظيمات الارهابية هناك".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "هناك مؤشرات على شراكة استراتيجية بين البلدين، وذلك بفضل معدل التجارة ما بين روسيا تركيا ومشاريع مثل السيل الجنوبي وانتاج الكهرباء بالطاقة النووية".

الرئيس التونسي يكلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة الحكومة في تونس.

وقال الرئيس سعيد في خطاب تكليف بودن، إنه يتعين الإسراع في اقتراح أعضاء الحكومة، معتبرا أن تونس أضاعت وقتا كثيرا.

وتعليقا على تكليف بودن، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، إلى العمل المشترك للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

من جانبها قالت النائبة عن كتلة حركة النهضة، يمينة الزغلامي، إنه "من الواضح أن للحكومة (الجديدة) تركيبة وبرنامجا لابد أن يعرض على البرلمان تطبيقا للدستور وغير ذلك فهو مخالف لأحكام الدستور والشرعية الدستورية".

في هذا الصدد، قالت لمياء الخميري أمين عام حزب حراك تونس الإرادة:

"إن تكليف قيس سعيد لنجلاء بودن رئيسة للوزراء، رغم كونه سابقة فإنه يستغل قضية المرأة أسوأ استغلال من أجل تسويق مخالفاته الدستورية". وأكدت أن "هذا توظيف غير محمود ولا موفق، مضيفة أنه يزج بهذه السيدة في أتون معركة شرعية في وقت لا يمكن لأي أحد أن ينجح في هذه الظروف الاستثنائية".

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وأكدت الخميري أن "أمر تكليف بودن غير دستوري بالمرة وهو أمر يعرفه أصغر طالب قانون في الجامعة، لأنه جاء بأمر رئاسي رقم 117 والدستور فوق الأوامر الرئاسية بكل أنواعها".

بدء تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا تمهيدا لترحيلهم خارج البلاد

أكدت مصادر ليبية بدء العمل بشكل فعلي على تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا، بهدف إخراجهم من البلاد قبل الانتخابات المقررة في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر عسكري وصف بـ "البارز" في القوات المسلحة الليبية، أنه "تم البدء الفعلي في تنفيذ عمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد، تنفيذا لتوصيات لجنة 5+5، وذلك بالتنسيق مع الدول "الفاعلة في الملف الليبي".

وأضافت المصادر أن عملية إخراج هؤلاء المقاتلين ستكون تدريجية، وذلك "تحسباً لأي هجمات قد تستغل الفراغ الذي سيخلفه انسحاب هؤلاء المقاتلين"، على حد تعبيرها.

في هذا الإطار، قال إسماعيل رويحة الكاتب والمحلل السياسي الليبي:

"إن الأنباء عن تجميع المقاتلين الأجانب تمهيدًا لترحيلهم من ليبيا أنباء غير مؤكدة". وأشار إلى أن "هذه الأخبار يُروج لها في شرق البلاد تعبيرا عن تخوف القيادة العامة من سن الولايات المتحدة لقانون دعم استقرار ليبيا".

وأضاف رويحة أن "هناك إلحاحًا دوليًا على مسألة إخراج المرتزقة من ليبيا، لافتًا إلى أن الوضع على الأرض لم يشهد أي تحرك في هذا الاتجاه".

وقال إنه "يجب التفريق بين المرتزقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وبين القوات التي دخلت البلاد بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني".

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