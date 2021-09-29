أردوغان خلال لقائه مع بوتين: السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية الروسية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إن السلام في سوريا مرهون بالعلاقات التركية الروسية.

كما أشاد الرئيس التركي بالخطوات المشتركة لروسيا وتركيا في الشأن السوري، معتبراً أنها ذات أهمية كبيرة، مؤكدا أن السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات بين البلدين.

وقال في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء: "السلام في هذه المنطقة يعتمد على العلاقات التركية الروسية"، مضيفا أن الخطوات المشتركة لروسيا وتركيا بشأن المشكلة السورية "ذات أهمية كبيرة".

كما أكد بوتين أن روسيا وتركيا تتعاونان بنجاح على الساحة الدولية، بما في ذلك فيما يخص الوضع في ليبيا وسوريا.

وأضاف بوتين، قائلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إنه لمن دواعي سرورنا أيضا أن نلاحظ أن علاقاتنا تتطور وتتطور بشكل إيجابي. وتعمل الإدارات المعنية باستمرار بعضها مع بعض وفي جميع الاتجاهات".

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، اليوم الأربعاء، لقاء قمة بين الرئيسين الروسي والتركي، يعتبر الأول "وجها لوجه" دون حضور أي مسؤولين آخرين، منذ بداية منذ آذار/مارس عام 2020، ومحور المحادثات، العلاقات الثنائية والمشاكل الإقليمية، والأوضاع في سوريا، ليبيا، أفغانستان ومنطقة القوقاز.