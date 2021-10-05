الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية..البيئة الإسرائيلية: صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية

موضوعات حلقة برنامجنا اليوم: مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية لتقام بعد الرئاسية؛ وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية؛ حوار مرتقب بين الحكومة الكويتية ونواب المعارضة لإنهاء الأزمة التي تؤثر على الاقتصاد.

مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية لتقام بعد الرئاسية

قال مجلس النواب الليبي إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وذكر بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، مما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.

وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم الاثنين صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين ، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.

ودعت خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول لكنها لم تحدد أساسا دستوريا أو قانونيا للتصويت. ولم يذكر المتحدث باسم البرلمان سبب تحديد موعد انتخابات البرلمان في يناير/ كانون الثاني.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال الصحفي الليبي عبدالعال محمد من طرابلس:

"إن أكثر نقطة تمثل مشكلة ليس مضمون القانون ولكن المشكلة هي ما قيل إن الانتخابات البرلمانية ستكون بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، وهنا نعلم أن هذه النقطة تزيد من تعميق الخلاف الضارب في الداخل الليبي وفي قلبه الوسط السياسي. وهذا القانون ذاته عليه ملاحظات لكن المجلس أكد أن الأمر محسوم ولن يتم تغيير شيء".

وأضاف محمد إن "الأزمة حول موعد إقامة الانتخابات يفاقمها احتدام المشكلة ومازالت المواعيد المرصودة مهددة، ويبدو أن العالم والجميع يريد تمرير القوانين عبر مجلس النواب أما الامر الثاني فينطوي على احتدام المشكلة بين مجلس النواب ورئيس الحكومة".

وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية خلال زيارتها معرض "إكسبو 2020 دبي" إن الصفقة المبرمة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين بخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج: "إن الحكومة ستتخذ قرارا "في غضون أسابيع" لكنها حذرت أيضا من أن حدوث أي تسرب نفطي سيُعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات "لخطر كبير لا فكاك منه".

وتُقيّم الحكومة الإسرائيلية طلبا إذا وافقت عليه ستتدفق بموجبه ناقلات نفط لترسو في ميناء إيلات وتفرغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط. وتُغضب الصفقة دعاة حماية البيئة في إسرائيل.

وانتقدت شركة أوروبا-آسيا الإسرائيلية تعليقات الوزيرة ووصفتها بأنها "شعبوية"، وقالت إنها تمتثل لجميع الإرشادات واللوائح وملتزمة بحماية البيئة.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين:

"إن اتفاق إبراهام كان له أعداء كثيرون، ليس فقط في الدول العربية والفلسطينيين، ولكن أيضا في الداخل الإسرائيلي هناك من هم ضد الاتفاق وهؤلاء هم اليسار المتطرف ونوابهم العرب ومنهم حزب ميريتس وهو حزب وزيرة البيئة، وأيديولوجيته تتمثل في حل الدولتين والتنازل عن القدس والتنازل عن الجولان، وبالتالي حل القضية الفلسطينية يأتي أولوية لديهم، ولذلك لا يعجبهم أي تواصل مع الدول العربية، فاليسار المتطرف لم يصوت ضده لكن لا يعجبه هذا الاتفاق".

وأضاف كوهين أن "هناك مراقبين يقولون إن مرفأ إيلات ليس مؤهلا لاستقبال هذه الكمية الهائلة من الإمارات بل ويحذرون من كارثة بيئية"، وأضاف أنه "بشكل شخصي وصراحة لا يعلم هل تصريحات وزيرة البيئة مسيسة أم بالفعل لدى الوزيرة معلومات أن المرفأ غير جاهز لاستلام كمية النفط المنتظرة". وأوضح كوهين أن "الشعب الإسرائيلي متحمس جدا للسلام مع الإمارات وكذلك الإماراتيون يريدون سلاما مع إسرائيل والسلام مع الإمارات يمضي سريعا جدا خلافا مع الأردن ومصر وهذا في حد ذاته مشجع".

حوار مرتقب بين الحكومة الكويتية ونواب المعارضة لإنهاء الأزمة التي تؤثر على الاقتصاد

تبدأ الحكومة الكويتية ونواب المعارضة هذا الأسبوع حوارا وطنيا، دعا له أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

وقال نواب معارضون إن أولويتهم في الحوار، هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

وطالب النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الواحد والثلاثين التي تضم أطياف المعارضة، في تدوينة على تويتر النواب المشاركين في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين... إصدار العفو الكريم عن المعارضين وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.

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وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مشاكل اقتصادية بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور محمد الدوسري المحامي والصحفي والمحلل السياسي الكويتي:

"إن الحوار سيكون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هناك وجهة نظر لدى نواب مجلس الأمة وهو أن الحكومة الحالية لا تستطيع إدارة ملفات عديدة بسبب انتشار الفساد وسوء الإدارة والهدر من الميزانية. ما انعكس سلبا على البلد بشكل عام".

وأضاف الدوسري أنه "في المقابل نواب المعارضة يعترضون مع الإصلاحيين على مناصب أو شخصيات تعتلي مناصب سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مناصب برئاسة مجلس الأمة ساعدت الحكومة من خلال أعضائها في البرلمان أن تتولى سدة رئاسة مجلس الأمة، وهم يرون أنها شخصيات معرقلة للعمل الإصلاحي في البلاد ويطالبون بإزاحتهم عن المشهد السياسي والحديث عن ملفات شائكة منها ملف العفو عمن صدرت ضدهم أحكام وهم خارج الكويت الآن ويرون أنهم مستحقون للعفو لبدء صفحة جديدة مع السلطة التنفيذية".

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