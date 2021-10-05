تسجيل
14:55 GMT05 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية..البيئة الإسرائيلية: صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202110051050347680-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9/

    موضوعات حلقة برنامجنا اليوم: مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية لتقام بعد الرئاسية؛ وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية؛ حوار مرتقب بين الحكومة الكويتية ونواب المعارضة لإنهاء الأزمة التي تؤثر على الاقتصاد.

    مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية لتقام بعد الرئاسية

    قال مجلس النواب الليبي إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

    وذكر بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، مما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.

    وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم الاثنين صوت عليه 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين ، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.

    ودعت خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول لكنها لم تحدد أساسا دستوريا أو قانونيا للتصويت. ولم يذكر المتحدث باسم البرلمان سبب تحديد موعد انتخابات البرلمان في يناير/ كانون الثاني.

    في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال الصحفي الليبي عبدالعال محمد من طرابلس:

    "إن أكثر نقطة تمثل مشكلة ليس مضمون القانون ولكن المشكلة هي ما قيل إن الانتخابات البرلمانية ستكون بعد شهر من الانتخابات الرئاسية، وهنا نعلم أن هذه النقطة تزيد من تعميق الخلاف الضارب في الداخل الليبي وفي قلبه الوسط السياسي. وهذا القانون ذاته عليه ملاحظات لكن المجلس أكد أن الأمر محسوم ولن يتم تغيير شيء".

    وأضاف محمد إن "الأزمة حول موعد إقامة الانتخابات يفاقمها احتدام المشكلة ومازالت المواعيد المرصودة مهددة، ويبدو أن العالم والجميع يريد تمرير القوانين عبر مجلس النواب أما الامر الثاني فينطوي على احتدام المشكلة بين مجلس النواب ورئيس الحكومة".

    وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن صفقة النفط مع الإمارات لها مخاطر بيئية

    قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية خلال زيارتها معرض "إكسبو 2020 دبي" إن الصفقة المبرمة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين بخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.

    وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج: "إن الحكومة ستتخذ قرارا "في غضون أسابيع" لكنها حذرت أيضا من أن حدوث أي تسرب نفطي سيُعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات "لخطر كبير لا فكاك منه".

    وتُقيّم الحكومة الإسرائيلية طلبا إذا وافقت عليه ستتدفق بموجبه ناقلات نفط لترسو في ميناء إيلات وتفرغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط. وتُغضب الصفقة دعاة حماية البيئة في إسرائيل.

    وانتقدت شركة أوروبا-آسيا الإسرائيلية تعليقات الوزيرة ووصفتها بأنها "شعبوية"، وقالت إنها تمتثل لجميع الإرشادات واللوائح وملتزمة بحماية البيئة.

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين:

    "إن اتفاق إبراهام كان له أعداء كثيرون، ليس فقط في الدول العربية والفلسطينيين، ولكن أيضا في الداخل الإسرائيلي هناك من هم ضد الاتفاق وهؤلاء هم اليسار المتطرف ونوابهم العرب ومنهم حزب ميريتس وهو حزب وزيرة البيئة، وأيديولوجيته تتمثل في حل الدولتين والتنازل عن القدس والتنازل عن الجولان، وبالتالي حل القضية الفلسطينية يأتي أولوية لديهم، ولذلك لا يعجبهم أي تواصل مع الدول العربية، فاليسار المتطرف لم يصوت ضده لكن لا يعجبه هذا الاتفاق".

    وأضاف كوهين أن "هناك مراقبين يقولون إن مرفأ إيلات ليس مؤهلا لاستقبال هذه الكمية الهائلة من الإمارات بل ويحذرون من كارثة بيئية"، وأضاف أنه "بشكل شخصي وصراحة لا يعلم هل تصريحات وزيرة البيئة مسيسة أم بالفعل لدى الوزيرة معلومات أن المرفأ غير جاهز لاستلام كمية النفط المنتظرة". وأوضح كوهين أن "الشعب الإسرائيلي متحمس جدا للسلام مع الإمارات وكذلك الإماراتيون يريدون سلاما مع إسرائيل والسلام مع الإمارات يمضي سريعا جدا خلافا مع الأردن ومصر وهذا في حد ذاته مشجع".

    حوار مرتقب بين الحكومة الكويتية ونواب المعارضة لإنهاء الأزمة التي تؤثر على الاقتصاد

    تبدأ الحكومة الكويتية ونواب المعارضة هذا الأسبوع حوارا وطنيا، دعا له أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، في مسعى لإنهاء المواجهة التي أحبطت الجهود الرامية لتعزيز المالية العامة للدولة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية.

    وقال نواب معارضون إن أولويتهم في الحوار، هي العفو عن معارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

    وطالب النائب المعارض محمد المطير، وهو عضو كتلة الواحد والثلاثين التي تضم أطياف المعارضة، في تدوينة على تويتر النواب المشاركين في الحوار "بوجوب الالتزام بأهم قضيتين... إصدار العفو الكريم عن المعارضين وسحب رئيس الوزراء طلب تحصينه قبل انتهاء الحوار وبدء دور الانعقاد" الجديد للبرلمان.

    اقرأ أيضا - إخلاء سبيل رئيس الوزراء الكويتي السابق بكفالة 10 آلاف دينار

    وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط مشاكل اقتصادية بعد أن تضررت ميزانيتها بسبب انخفاض أسعار النفط ووباء كورونا.

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور محمد الدوسري المحامي والصحفي والمحلل السياسي الكويتي:

    "إن الحوار سيكون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، هناك وجهة نظر لدى نواب مجلس الأمة وهو أن الحكومة الحالية لا تستطيع إدارة ملفات عديدة بسبب انتشار الفساد وسوء الإدارة والهدر من الميزانية. ما انعكس سلبا على البلد بشكل عام".

    وأضاف الدوسري أنه "في المقابل نواب المعارضة يعترضون مع الإصلاحيين على مناصب أو شخصيات تعتلي مناصب سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو مناصب برئاسة مجلس الأمة ساعدت الحكومة من خلال أعضائها في البرلمان أن تتولى سدة رئاسة مجلس الأمة، وهم يرون أنها شخصيات معرقلة للعمل الإصلاحي في البلاد ويطالبون بإزاحتهم عن المشهد السياسي والحديث عن ملفات شائكة منها ملف العفو عمن صدرت ضدهم أحكام وهم خارج الكويت الآن ويرون أنهم مستحقون للعفو لبدء صفحة جديدة مع السلطة التنفيذية".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    يقف أفراد عرقية هزارة على جرف مليء بالكهوف حيث لا يزال الناس يعيشون كما كانوا يعيشون قبل قرون في باميان، أفغانستان 3 أكتوبر2021
    باميان... مدينة الكهوف والصخور في أفغانستان
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك