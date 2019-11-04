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17:24 04 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    بلا قيود

    لمن تبيع الولايات المتحدة النفط السوري

    بلا قيود
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    مواضيع الحلقة: هجوم على قافلة عسكرية أمريكية من قبل مسلحين مدعومين من تركيا قرب تل تمر السورية، عصائب أهل الحق في العراق تتهم إحدى الرئاسات العراقية بالتعاون مع أجهزة أمريكية وإسرائيلية وخليجية، لجنة الانتخابات المركزية تنهي لقاءها مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دون الاتفاق على موعد محدد لاجراء الانتخابات.

    يزداد المشهد في الشمال السوري تعقيدا بسبب تعدد الأطراف المتواجدة في تلك المناطق بين حليف للدولة السورية ومعتدي عليها، ناهيك عن آبار النفط التي تسارع الولايات المتحدة للسيطرة عليها تحت ذريعة تأمين الكرد من فزاعة التطهير العرقي الذي قد تمارسه تركيا ضدهم، علما أن هذا النفط وحسب الخارجية الروسية نهبته واشنطن خلال السنوات الماضية من الحرب واحتفظت بإيراداته البالغة 30 مليون دولار شهريا.

    الكاتب والمحلل السياسي  الأستاذ أحمد صوان وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" أكد أن " الأولوية بالنسبة لدمشق خلال المرحلة الراهنة محاربة الإرهاب بكل أشكاله، وانسحاب القوات الأجنبية من تلك المناطق، ورفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية."

    وحول سيطرة واشنطن على آبار النفط أضاف صوان: "الولايات المتحدة تريد السيطرة على سوريا وتتذرع بحماية آبار النفط بينما هي في الحقيقة تريد الاستمرار في نهبه وهذا ما يفسر وجود شركات أمريكية نفطية في المنطقة للتنقيب عن النفط واستخراجه من خلال تعاون تركي- أمريكي بالدرجة الأولى وتسويقه عبر تركيا ليصل إلى اسرائيل."

    وبخصوص وجود تفاهم بين دمشق والقيادات الكردية اعتبر صوان أن "جميع اللقاءات التي تمت بين الدولة السورية والكرد وبمبادرة روسية وإيرانية اقتصرت على التنسيق الأمني فقط ولم تثمر عن نتائج أخرى لأن بعض قيادات قسد والقيادة الذاتية تقدم الطاعة المطلقة والولاء لأمريكا بالرغم من كل ما حصل أي تخليها عن الكرد."

    الملف العراقي

    قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق أن الموساد الإسرائيلي يمتلك محطة في محافظة السليمانية باقليم كردستان العراق، متهما إحدى الرئاسات الثلاث بالوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حالياً. 

    وتعليقاً على هذا الموضوع قال المحلل السياسي جمعة العطواني أن ما ذكره الخزعلي بني على معطيات ومعلومات ميدانية، الهدف منها الفصل بين المطالب المحقة للمحتجين، ومحاولات قوى خارجية التأثير على الأحداث داخل العراق، لتحقيق أجندات تتعارض مع المصالح العراقية.

    ورداً على سؤال حول إتهام الخزعلي لإحدى الرئاسات الثلاث بالوقوف وراء التطورات التي يشهدها العراق حالياً، أشار العطواني إلى انه يمكن إستشفاف الشخصية المقصودة من خلال المكون السياسي الذي يقوده، ويسعي إلى الإستفادة من تفكيك الدولة العراقية.

    الانتخابات الفلسطينية

    أنهت لجنة الانتخابات المركزية سلسلة لقاءاتها مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لكن دون الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات.

    وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ان الاجتماعات عززت الروح الايجابية تجاه الالتزام بإجراء الانتخابات.

    ومن المنتظر أن يصل المبعوث الأممي للمنطقة نيكولاي ميلادينوف إلى غزة يوم غد، لبحث موضوع الانتخابات في إطار عدة ملفات أخرى.بينما توقعت  لجنة الانتخابات أن تجري الانتخابات الفلسطينية في شهر فبراير/شباط المقبل.

    رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق ابو عامر قال لـ"بلا قيود" أن إجراء الإنتخابات يأتي تلبية لضغوط الجهات المانحة للسلطة الفلسطينية، وأن الرئيس محمود عباس كان مجبراً على التجاوب معها، كما رأى أبو عامر أن القاعدة الفنية واللوجستية مهيئة لإجراء الإنتخابات على الاراضي الفلسطينية.

    وأوضح أبو عامر أن الإنتخابات الفلسطينية تأتي في سياق دولي يضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات تتعلق بحقوقهم السياسية، متوقعاً في الوقت نفسه أن تفرز الإنتخابات نحب جديدة ونظام سياسي جديد، بكون للمجلس التشريعي الثقل السياسي الأبرز فيه.

    إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إسرائيل, مظاهرات, النفط, انتخابات, فلسطين, العراق, سوريا
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