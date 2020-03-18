ترامب لفترة ثانية وبايدن يفوز بثلاث ولايات...القوات الأمريكية في العراق بين الانسحاب وإعادة التموضع

فاز نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية أريزونا حيث أظهرت نتائج فرز الأصوات في 56% من الدوائر الانتخابية، حصول بايدن على 42.6% من الأصوات مقابل 30.3% للسناتور عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز،

يأتي ذلك فيما إجتاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عتبة المندوبين اللازمين لنيل ترشيح حزبه لولاية رئاسية ثانية .

الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيير عازار، قال إن حظوظ ترامب بولاية ثانية عالية جداً لأنه كان صادقا مع الناخبين ، ونفذ كل ما وعد به خلال حملته الانتخابية، إلى جانب قدرته على إدارة الملفات بحكمة، وتحقيق أهداف إقتصادية.

العراق.. القوات الأمريكية بين الإنسحاب وإعادة التموضع

أفادت تقارير إعلامية من العراق عن نية الجيش الأمريكي في الأسابيع المقبلة الإنسحاب من قاعدة القائم إضافة إلى قاعدتين عسكريتين أخرتين له هناك.

وحسب التقارير تنوي الولايات المتحدة الانسحاب من 3 من أصل 8 قواعد لها في العراق، في ما يبدو مؤشراً على تقليص حضورها بشكل كبير في البلاد.

المحلل السياسي جمعة العطواني إعتبر أنه من المبكر الحكم على النوايا والأهداف الأمريكية من وراء الإعلان عن هذا الإنسحاب، وفيما إذا كان تكتيكياً أم إستراتيجياً.

وفي مداخلة هاتفية لبلا قيود لفت العطواني إلى ان "قرار الإنسحاب من القواعد الأمريكية قد يكون نتيجة للهجمات الدقيقة التي تعرضت لها هذه القوات الأمريكية فيها، وتسببت بخسائر وسط الجنود الأمريكيين".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني – إسماعيل أبو الحلا