توتر إسرائيلي تركي بسبب حماس

الموضوعات: اليمن يتجه لتشكيل حكومة تصريف أعمال في الجنوب؛ إسرائيل تهاجم تركيا بسبب منحها جوازات سفر لقادة من "حماس"؛ تمديد حظر التجول في طرابلس بعد الاعتداء على منزل السراج.

أبدت إسرائيل امتعاضا من منح تركيا جوازات سفر لعشرات من أعضاء حركة "حماس" في إسطنبول، واصفة الخطوة بـ "غير ودية للغاية" وأن الحكومة الإسرائيلية ستناقش الأمر مع المسؤولين الأتراك.

وبهذا الخصوص قال لـ "بلا قيود"، المحلل السياسي، إبراهيم المدهون، والمقرب من "حماس":

"إن هذه الاتهامات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة وتأتي ضمن الدعاية الإسرائيلية ضد تركيا في ظل الصراع المحتدم على النفوذ في شرق المتوسط."

متظاهرون يعتدون على منزل رئيس حكومة الوفاق

تستمر المظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس المناهضة لحكومة الوفاق اعتراضا على الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين بالرغم من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تمديد حظر التجول.

وخلال مداخلة مع بلا قيود قال المحلل السياسي، أبو القاسم الربو:

"إن ما يحدث في طرابلس مظاهرات محقة لشعب له مطالب مشروعة وستؤثر بشكل كبير على مجرى الأحداث في ليبيا لأن ما قبل هذه المظاهرات لن يكون كما بعدها."

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس