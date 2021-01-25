ما حاجة دول الخليج لـ "القبة الحديدية"

نناقش في هذه الحلقة: الكونغرس يتحضر لمحاكمة ترامب، انطلاق جولة جديدة في المحادثات السورية في جنيف، إسرائيل توافق على نشر "القبة الحديدية" في دول الخليج، أبو ظبي الأكثر أمانا في العالم.

بعد موافقة إسرائيل على نشر "القبة الحديدية" في دول الخليج، تعتزم الولايات المتحدة تعزيز قواعدها في الدول العربية فيها.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي، شاهر النهاري، لـ بلا قيود":

"قبل التحدث عن نشر القبة الحديدية يجب السؤال هل استطاعت "القبة الحديدية" حماية إسرائيل؟ أعتقد أن لدى دول الخليج خيارات أخرى. الولايات المتحدة تمتلك أسلحة دفاع جوية متطورة وكذلك روسيا وستكون أقل تكلفة وأكثر كفاءة، فما حاجة دول الخليج للقبة الحديدية ومعظم أسلحتها من الولايات المتحدة؟ ودول الخليج مسالمة ولا تسعى لحروب لذلك أعتقد أن الأمر دعاية إسرائيلية لأسلحتها".

الولايات المتحدة على عتبة أزمة سياسية غير مسبوقة

خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على خلفية محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس، وبايدن ينأى بنفسه عنها ويحيلها لمجلس الشيوخ، بينما ترامب يلوح بتشكيل حزب جديد يمنحه نفوذا لمنع أعضاء المجلس الجمهوريين من التصويت وإدانته خلال المحاكمة.

حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، إميل أمين، لـ "بلا قيود":

"الولايات المتحدة الأمريكية تمر بأزمة غير مسبوقة، مسألة محاكمة رئيس بعد انتهاء ولايته لا تبدو واضحة قانونيا. الصراع قانوني بالدرجة الأولى، والخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين سيترك انطباعا سيئا لدى الشارع الأمريكي وسيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها".

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إعداد وتقديم: نغم كباس