النفط السوري... من الأمريكي إلى "قسد"

نناقش في هذه الحلقة: وزير الخارجية التركي يزور قطر وسلطنة عمان والكويت، البنتاغون: القوات الأمريكية لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في سوريا، ونتنياهو ينفي تهم الفساد ومحتجون يطالبون برحيله، وفي السعودية تعديلات على القوانين التشريعية.

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط وأنّ واجبها سيقتصر على مكافحة الإرهاب.

وحول أهمية هذا الإعلان قال المحلل السياسي السوري، عوني الحمصي لـ "بلا قيود":

"هذه التصريحات متناقضة، لأن الولايات المتحدة سيطرت طوال هذه السنوات على ثروات الدولة في تلك المناطق إن كان من خلال "داعش" (المحظور دولياً) أو "قسد" وهي اليوم تنقل هذه الورقة إلى "قسد" التابعة لها واستثمارها كغطاء لنهب هذه الثروات وبالتالي لم يتغير أي شيء عمليا."

جولة تركية لمنطقة الخليج

يبحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في زيارته إلى قطر، وسلطنة عمان، والكويت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعن أهمية هذه الزيارة، قال مدير مركز "دراسات الشرق الأوسط" في أنقرة، أحمد واصل لـ "بلا قيود":

"لهذه الزيارة أهمية خاصة لأنها جاءت بعد متغيرات إقليمية ودولية أهمها المصالحة بين قطر والسعودية، ووجود إدارة أمريكية جديدة، والتحركات في أوروبا وشرق المتوسط، وتركيا دائما تفضل الحوار للوصول إلى تفاهمات خاصة في منطقة الخليج."

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إعداد وتقديم: نغم كباس