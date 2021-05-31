نتنياهو وبينيت.. أيهما أقوى؟

نناقش في هذه الحلقة: نتنياهو يندد بتشكيل حكومة من دونه، البرلمان التونسي يعقد جلسة لمساءلة 6 وزراء، الخارجية الروسية تؤكد لـ "سبوتنيك" أنها ستؤمن نفسها في حالة الانفصال عن أنظمة الدفع العالمية، مسيرات للمناهضة بالعنف ضد المرأة في لبنان، وإسرائيل تمنع مرضى السرطان في غزة من العلاج.

أصبحت مهمة تشكيل حكومة إسرائيلية بين يدي تحالف زعيم حزب "يمينا" اليميني، نفتالي بينيت، وزعيم المعارضة، يائير لابيد، الأمر الذي علق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه سيضعف إسرائيل.

وحول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، جمال زحالقة لـ"بلا قيود":

"نتنياهو يفعل المستحيل لمنع تشكيل هذه الحكومة من خلال الإغراءات والضغط على داعمي هذه الحكومة، وفي حال تشكيلها سيبقى رئيساً لحزب الليكود، وليس من الواضح بعد إن كان سيحدث تمرد في الفترة المقبله داخل الحزب للإطاحه بنتنياهو من رئاسة الحكم. نتنياهو يريد القول للإسرائيليين إن الحكومة البديلة لا تستطيع أن تصمد أمام الضغط الأمريكي ولا تستطيع أن تواجه التهديد الإيراني أو التعامل مع تعقيدات الوضع الاقتصادي وإنه الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك. وفي حقيقة الأمر إن نتنياهو وبينيت متطرفان بنفس الدرجة ولكن نتنياهو لديه قدرة سياسية تفوق الجميع في تجنيد دعم الاتحاد الاوروبي والعالم العربي وفي إقامة علاقات مع الدول الكبرى".

الغرب يهدد روسيا بفصلها من أنظمة الدفع العالمية "SWIFT"

أعلن دميتري بيريتشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن تؤمن نفسها في حالة الانفصال عن أنظمة الدفع العالمية "SWIFT"، لكن لا ينبغي لها أن تسعى لتحقيق ذلك بنفسها.

وحول هذا الموضوع قال إيغور كوفاليف، النائب الأول لعميد كلية الاقتصاد والسياسة العالمية في الكلية العليا للاقتصاد لـ"سبوتنيك":

"تُظهر تجربة "السيل الشمالي 2" أن الضغط على الشركات الخاصة، وعلى مستثمري القطاع الخاص من الدول التي تفرض عقوبات يمكن أن يكون خطيرًا للغاية. لذلك، وبكل تأكيد يمكن أن تلعب SWIFT دورا في ذلك ولكن الأمر لايتعلق فقط بهيئة الأوراق المالية الأمريكية ولكن أيضا بالشركاء الأوروبيين، أي أنه يجب الاتفاق على هذه العقوبات بين الطرفين، وهذا أمر صعب للغاية، لأن الأمريكيين الذين بدؤوا العقوبات، يضغطون على شركائهم الأوروبيين في العديد من الأسواق، واستخدام ضغط العقوبات كوسيلة للمنافسة أمر غير عادل وغير جيد أبدا، من المهم هنا ماذا سيكون رد روسيا، لأن أي عقوبات تتسبب في فرض عقوبات مضادة. وهذه حجة قوية بما يكفي لصالح فصل روسيا عن سويفت أو عدم فصلها".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس