صيف لبنان على صفيح ساخن... ماذا ينتظر بيروت بعد؟

نناقش في هذه الحلقة: بوتين يوقع قانونا لإنهاء اتفاقية الأجواء المفتوحة، ضبط عصابة للإتجار بالبشر والعملة المزيفة في بغداد... إجرام عابر للحدود، لبنان مهدّد بالظلام... هل تنتظر بيروت أزمة أخرى مع قدوم الصيف، وسفير الجزائر في باريس يستنكر العداء غير المسبوق ضد بلاده من صحيفة "لوموند" الفرنسية، و100 زعيم يحثون مجموعة السبع على توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

يزداد تراكم الأزمات يوما بعد آخر في لبنان المهدد بالدخول في العتمة الشاملة خلال أيام مقبلة، وذلك بعد نفاذ أغلب كميات الفيول المتبقية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتجميد المجلس الدستوري سلفة خزينة لشراء مادة الفيول بقيمة 200 مليون دولار (ما يعادل 300 مليار ليرة لبنانية).

وللحديث عن هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي اللبناني إيلي ياشوعي، لـ"بلا قيود":

"لا توجد في الوقت الحاضر احتمالات كثيرة أمام لبنان، للحصول على الدولارات. هي دولة مفلسة وليس باستطاعتها التدين من الخارج، ولا توجد أي استثمارات خليجية، وذلك لأسباب سياسية جميعا نعرفها. والتحوليلات اللبنانية هي تحويلات مقننة فقط للأهل والأقارب وليست تلك التي يستفيد منها البنك المركزي".

بضاعة ناعمة عابرة للحدود... العراق وأزمة الاتجار بالبشر

وفي العراق، الذي لا يزال إلى اليوم يعاني ويلات الحرب المدمرة التي لم تقف عند الخراب والتهجير والقتل وضحايا هجمات الاحتلال، فحسب، بل طالت أجساد البشر وأعضائهم كـ "بضاعة ناعمة عابرة للحدود"، باستخدام تقنيات حديثة وأساليب جديدة للإيقاع بالضحايا.

إذ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط عصابة للإتجار بالبشر وبحوزتها 100 ألف دولار مزيف في بغداد.

وللحديث عن هذا الموضوع، قالت لنا مراسلة "سبونتنيك" في العراق، نازك محمد:

"إن الرقابة الإلكترونية دائما تركز على جرائم الابتزاز الإلكتروني، خصوصا في العراق، حيث انتشرت منذ أيام ظاهرة تهكير حسابات الفتيات وابتزاز الأطفال والحصول على أموال حتى من خلال لعبة الـ"بيبجي"، وهناك فرق لوزارة الداخلية والجهات الأمنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني في تتبع هذه العصابات والإيقاع بهم".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس وفرح قادري