تسجيل
18:57 24 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    حول العالم

    لماذا ترتعش إسرائيل من انتهاء الحرب في سوريا؟

    حول العالم
    انسخ الرابط
    عماد الطفيلي
    0 10

    ضيف الحلقة: نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أسعد العويوي .

    أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان العامة الروسيين، عن تقديره لتصريحات الرئيسين بوتين وترامب في هلسنكي بشأن أمن إسرائيل.

    سيرغي شويغو
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    شويغو: روسيا تأمل تسهيل التعاون العسكري مع واشنطن والناتو بعد لقاء ترامب وبوتين

    وقال نتنياهو خلال لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان أناتولي غيراسيموف: "العلاقة بين بلدينا مهمة للغاية، وتجلت بشكل واضح خلال لقائي مع الرئيس بوتين وفريقينا".

    من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، بأن "لافروف وغيراسيموف ناقشا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، مسألة توفير الأمن على الحدود الإسرائيلية".

    وأشارت الوزارة في بيان لها: أن "الجانبين تطرقا إلى موضوع التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، بحسب ما جاء في لقاء الرئيس بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وكذلك إلى العملية العسكرية التي ينفذها الجيش السوري جنوبي البلاد، وتأمين الحدود الإسرائيلية بما في ذلك تنفيذ بنود اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل".

    وتأتي مباحثات المسؤولين الروس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد ناقشا في اتصال هاتفي الجمعة الماضي، التطورات الأخيرة في الأزمة السورية.

    يقول نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أسعد العويوي في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد، أهم المواضيع التي تم مناقشتها في اللقاء الروسي الإسرائيلي في القدس الغربية، كان عملية محاربة الإرهاب في سوريا، وأن تكف إسرائيل تدخلاتها في الشأن السوري، وفي الحرب السورية لصالح بعض المنظمات الإرهابية، وخصوصا فيما يخص الجولان ومنطقة فك الاشتباك. وما تطرحه إسرائيل من عملية إخراج القوات الإيرانية وغيرها من القوات الرديفة غير السورية من الأراضي ، فإنما إسرائيل تتخوف من مرحلة ما بعد انتهاء الحرب السورية، التي أوشكت على النهاية، من أن يتم التفرغ لجبهة الجولان المحتل من قبل الجيش السوري وحلفاءه من الإيرانيين وقوات حزب الله. وهذا يعتبر خط أحمر بالنسبة لها.

      في وقت سابق من اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ "باتريوت" لاعتراض مقاتلة سورية من طراز "سوخوي"، اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي جنوب هضبة الجولان حسب زعمه.

    وأكد مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" أن الطائرة التي أسقطتها صواريخ باتريوت إسرائيلية لم تدخل أجواء الجولان السوري على الإطلاق، "وتم استهدافها وهي داخل الأراضي السورية".

    مشيرا إلى أن الطائرة السورية كانت في مهمة قتالية ضد تحصينات الجيب الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي  في أقصى جنوب غربي سوريا في حوض اليرموك غرب درعا.

    وأضاف: "إسرائيل تعمدت إسقاط الطائرة أثناء تحليقها فوق الجيب الداعشي جنوبي سوريا في مسعى واضح منها لكي يتم أسر الطيار من قبل مسلحي "داعش" والتفاوض على وقف العملية العسكرية التي تستهدف مناطق سيطرتهم".

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة…

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    المبعوث الخاص للرئيس الروسي يبحث مع مسؤولين إيرانيين قمة هلسنكي
    بيسكوف: بوتين وترامب في هلسنكي لم يناقشا قضية ياروشينكو
    قمة هلسنكي: محاولة لاستمالة بوتين نحو ائتلاف مفاجئ
    ترامب: قمة هلسنكي جيدة للعالم وليس لروسيا أو أمريكا فحسب
    بوتين وترامب يبدآن مباحثاتهما في هلسنكي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات مصريات يستعرضن مهارات باركور في ضواحي القاهرة، مصر 20 يوليو/ تموز 2018
    أول "باركور" نسائي...مصريات يتسلقن العقبات نحو التاريخ
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    هيلي: روسيا لن تصبح صديقة لنا أبدا
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    حلف الناتو: تاريخ التوسع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك