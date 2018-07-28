الولايات المتحدة ومسلسل سحب أموال العرب لقاء حمايتهم من إيران

قال مسؤولون أمريكيون وعرب إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى خفية لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج العربية ومصر والأردن بهدف التصدي للتوسع الإيراني في المنطقة.

© AFP 2018 / SALEH AL-OBEIDI وكالة: الولايات المتحدة تجهز خطوة عسكرية في الخليج ضد إيران

ونقلت رويترز عن أربعة مصادر لم تسمها أن البيت الأبيض يريد تعزيز التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي، والتدريب العسكري، ومكافحة الإرهاب، وقضايا أخرى مثل دعم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية الإقليمية.

والخطة التي ترمي إلى تشكيل ما وصفه مسؤولون في البيت الأبيض والشرق الأوسط بنسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" للحلفاء المسلمين، من شأنها على الأرجح أن تزيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والمحتدم بالفعل بشكل متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وقالت عدة مصادر إن إدارة ترامب تأمل في أن تتم مناقشة ذلك التحالف الذي أُطلق عليه مؤقتا اسم "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" خلال قمة تقرر مبدئيا أن تعقد في واشنطن في 12 و13 أكتوبر القادم.

وقال مصدر أمريكي إن مسؤولين سعوديين طرحوا فكرة إقامة حلف أمني قبيل الزيارة التي قام بها ترامب العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية، حيث أعلن وقتها عن اتفاق ضخم لبيع الأسلحة الأمريكية للسعودية، لكن اقتراح تشكيل الحلف ظل يراوح مكانه.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي سيشكل حصنا في مواجهة العدوان والإرهاب والتطرف الإيراني، وسوف يرسي السلام بالشرق الأوسط".

وأخفقت في الماضي مبادرات مشابهة من جانب حكومات أمريكية في إبرام تحالف رسمي مع دول خليجية وعربية أخرى.

© AP Photo / Bebeto Matthews وزير خارجية اليمن: إيران تهرب تكنولوجيا "الطائرات المسيرة" للحوثيين

وتتهم واشنطن والرياض وأبوظبي إيران بزعزعة استقرار المنطقة وإثارة الاضطرابات في بعض البلدان العربية من خلال وكلاء لطهران، فضلا عن تهديد إسرائيل بشكل متزايد.

وسيركز هذا التحالف على الدولتين الخليجيتين الأكثر تأثيرا في المنطقة، وهما السعودية والإمارات، للعمل عن كثب مع إدارة ترامب لمواجهة إيران.

يقول الإعلامي الإيراني محمد غروي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد: اليوم بعد كل الذي حصل في المنطقة، سواء في العراق أو سوريا أو ما يحصل في اليمن، يجد الأمريكي نفسه غير قادر على مواجهة إيران منفردا، فلا قواته العسكرية موجودة في الميدان، ولا أمواله تخوله الدخول في حرب مع إيران إلا بالتعاون مع مصادر خليجية ودول عربية، ليتمكن من الاستفادة من الأراضي العربية أولا، ومن ثم العناصر العربية عسكريا على الأرض ثانيا، وثالثا: ترامب يسعى وهذا ما أعلنه جهارا من أن أخذ ضريبة مالية كبيرة لقاء أمن العرب، لأنه يؤمن الحماية لهم وعليهم أن يدفعوا ثمن هذه الحماية.

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إعداد وتقديم: عماد الطفيلي