صاروخ روسي يسجل رقما قياسيا (فيديو)

وقالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن صاروخ "سيوز-2.1أ" حمل عددا منقطع النظير من الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء.

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وحمل الصاروخ المذكور قمرا صناعيا لاستشعار الأرض عن بعد ومجموعة من الأقمار الصناعية الصغيرة تضم 72 قمرا، أي أنه حمل 73 قمرا صناعيا، مسجلا بذلك رقماً قياسياً لإطلاق أكبر عدد من الأقمار الصناعية في آن واحد في تاريخ الملاحة الفضائية الروسية.

أما الرقم القياسي العالمي في هذا المجال فقد سجلته الهند في 15 فبراير/شباط 2017 حين انطلق صاروخ PSLV-XL حاملا 104 أقمار صناعية إلى الفضاء.