القرم ينتظر 100 ألف سائح في عطلة رأس السنة

أعلن رئيس لجنة مجمع المصحات والمنتجعات والسياحة في برلمان القرم، أليكسي تشيرنياك، اليوم الإثنين، أن القرم ينتظر قدوم نحو 100 ألف سائح في عطلة رأس السنة.

سيمفيروبول — سبوتنيك. قال تشيرنياك للصحفيين في المركز الصحفي لوكالة "روسيا سيغودنيا": نحن نتوقع قدوم 80-100 ألف شخص، انطلاقا من الحجوزات في عطلة رأس السنة".

وتابع: "الفنادق والمصحات تستعد بنشاط للأعياد القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج رأس السنة، بما فيه وبمشاركة فنانين أجانب".

وأفاد البرلماني بأن تذاكر السفر على الطائرات في أعياد رأس السنة إلى القرم هي الأرخص مقارنة بمنتجعات أخرى في البلاد.

جدير بالذكر، أن شبه جزيرة القرم، عادت إقليما فدراليا روسيا، بعد الاستفتاء الذي جرى فيها يوم 16 مارس/ آذار عام 2014.

وصوت أغلبية الناخبين لصالح العودة إلى الوطن الأم روسيا.

وأصبحت جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول ضمن روسيا الاتحادية، اعتبارا من 18 مارس/ آذار عام 2014.