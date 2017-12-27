غيراسيموف: القوات السورية تحاصر القاعدة الأمريكية في التنف

ووفقا لأقواله، فإن نحو 350 مسلحا كانوا يخرجون من منطقة التنف عندما كانت السيطرة أضعف.
وأضاف غيراسيموف: "كان هناك خطر الاستيلاء على مدينة القريتين، لكننا اتخذنا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وتم سحق هذه القوات. ومن الواضح أنه يتم إعداد المسلحين هناك. كما أن هناك مخيم الركبان للاجئين، أكبر المخيمات في سوريا".
من الجدير بالذكر أن إحدى القواعد الأمريكية في سوريا توجد في منطقة التنف، حيث يتم تدريب وحدات المعارضة السورية المسلحة لمحاربة "داعش". كما يقدم التحالف الأمريكي في منطقة التنف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في.محافظات الرقة والحسكة ودير الزور
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