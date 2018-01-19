لافروف يعقد لقاءا مع مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقاءا مع مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري.

© AP Photo/ Alex Brandon الخارجية الأمريكية: واشنطن مازالت تتطلع بإيجابية للتعاون مع روسيا في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وبحسب مراسل "سبوتنيك" فقد تصافح الدبلوماسيان خلال لقائهما على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، إلا أنهما لم يصدرا أي تصريحات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية، قدري جميل، التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وجاء في بيان الوزارة: "جرى خلال المحادثات تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في سوريا مع التشديد على ضرورة التسوية السياسية للأزمة السورية بأسرع وقت على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبهذا الصدد تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحضير لإجراء مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي".