لافروف: نتوقع أن تدفع الأوضاع الإنسانية الخطيرة في اليمن إلى المفاوضات

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغى لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا تتوقع أن يدفع الوضع الإنساني الصعب في اليمن الطرفين إلى الانتقال من الأعمال العسكرية إلى المفاوضات.