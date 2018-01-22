برلماني روسي: روسيا قد تدعو لإجراء مفاوضات رباعية حول عفرين

صرح نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أليكسي تشيبا، اليوم الإثنين، بأن روسيا قد تبادر إلى إجراء مفاوضات رباعية بشأن الوضع في مدينة عفرين السورية.

© AP Photo/ Mahir Alan/Dha-Depo تركيا تشن حملة اعتقالات بسبب تعليقات على عملية عفرين

موسكو — سبوتنيك . وقال البرلماني لـ"سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات رباعية بصيغة (روسيا، سوريا، تركيا، إيران) "بالطبع هذا قرار صائب، من الضروري تسوية هذه المشكلة بشكل عاجل، لأن الجميع يعلم أن الولايات المتحدة بدأت هذه المشكلة من خلال محاولات لتقسيم سوريا إلى أجزاء".

وأضاف البرلماني "من الضروري إجراء مفاوضات. أنا متأكد تماماً، أن روسيا قد تبادر لإجراء مفاوضات (طاولة مستديرة)".

وكانت تركيا أعلنت رسميا، السبت الماضي، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد شمالي سوريا.

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أمس الأحد، بدء المرحلة البرية للعملية.