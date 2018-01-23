شويغو: روسيا تتفاوض من دول في الشرق الأوسط لبيع صواريخ إس-400

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تجري مفاوضات مع عدد من دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا حول إمكانية بيع منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400"، كما فعلت ذلك تركيا مؤخرا.

هانوي — سبوتنيك. وقال شويغو خلال جولته في جنوب شرق آسيا، "يجري آلان بهذا المجال عمل تفاوضي مناسب".

وأضاف الوزير، "أعربت دول عديدة عن اهتمامها ورغبتها في الحصول على منظومة "إس-400"، على وجه الخصوص، بمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا".

وتابع وزير الدفاع الروسي، أن "حاليا، يوجد منظومتين صواريخ من طراز S-400 ويعملان في حالة تأهب على مدار الساعة في سوريا، مما يوفر دفاعا قويا للطائرات في حميم وطرطوس. مشيرا أن هذه المنظومات فريدة من نوعها ولا مثيل لها في العالم بالنسبة لخصائصها التكتيكية والتقنية. مدللا على كلامه، بإصرار تركيا على شراء منظومة إس —400 مع الأخذ في الاعتبار أنها عضو فى الناتو".

وأشار شويغو إلى أن روسيا مستعدة لمشاركة شركائها تجربتها في استخدام معداتها وأسلحتها فى سوريا أثناء الحرب ضد الإرهاب. وقال "أولا وقبل كل شيء، بالطبع، هذه طائراتنا المقاتلة، ومعدات وأسلحة القوات البرية، وقوات العمليات الخاصة وبشكل خاص أنظمة الدفاع الجوي الروسية. نحن لا نتحدث فقط عن منظومات مثل "بانتسير"، التي كانت تستخدم في سوريا، ولكن أيضا على أنظمة الدفاع الصاروخي إس-300 وإس-400".

وفي ذات السياق، كشف شويغو أنه "حاليا لا تخلى اجتماعات أو مفاوضات مع الزملاء الأجانب من أي منطقة في العالم دون مناقشة مسألة الحصول على أسلحة روسية".

وأوضح الوفد الروسى المرافق لوزير الدفاع الروسي، أن تركيا أصبحت الدولة الثانية فى الناتو التى تمتلك صواريخ بعيدة المدى روسية الصنع.

وحتى وقت قريب، كانت اليونان البلد الوحيد في تحالف شمال الأطلسي الذي نجح في تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا بحصوله على منظومة الدفاع إس-300 وإدخالها ضمن تسليح الجيش اليوناني.