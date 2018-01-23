روسيا تصر على التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا

أعلن الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، اليوم الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن بلاده تصر على التحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا.

© AP Photo/ أبو الغيط يبدي انزعاجه من التدخلات التركية والأجنبية في سوريا

الأمم المتحدة — سبوتنيك . وأضاف نيبنزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية ليس في سوريا فقط، ولكن أيضا في الشرق الأوسط بشكل عام.

واقترح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأعلن نيبينزيا أن روسيا تقترح إنشاء هيئة دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال:

نريد أن نرتفع فوق الخلافات واقتراح إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة، والتي على أساس بيانات لا تشوبها شائبة ودامغة، والتي ترد بطريقة شفافة وذات مصداقية، سوف تكون قادرة على إثبات الوقائع لتحديد من قبل مجلس الأمن المسؤولين عن استخدام المواد السامة كسلاح، ويجب أن تكون الهيئة مهنية و غير مسيسة.

وأضاف نيبينزيا: "لقد أعددنا مشروع قرار بهذا الخصوص، نطلب من الأمانة أن توزعه، ونعول على أن أعضاء مجلس الأمن سيعملون في المستقبل القريب على مبادرتنا، نحن مستعدون للتشاور الموضوعي".

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن الدول المجتمعة في باريس اليوم الثلاثاء لـ"إطلاق المبادرة الدولية لمنع مستخدمي السلاح الكيميائي من الإفلات من العقاب"، اتفقت على فرض عقوبات حسب قوانين كل بلد، وحسب القوانين الدولية على الشركات والأفراد المتورطين في البرامج الكيميائية.

وتضمن البيان الختامي للاجتماع بحسب لودريان "تم الاتفاق على أن تكون المعلومات حول المسؤولين عن الاعتداءات الكيميائية جاهزة لكي يتم نقلها بأسرع وقت لوضعها تحت تصرف الجهات المعنية بهدف محاسبة الفاعلين".